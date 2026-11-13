Megszületett a döntés: így vesz részt Európa az orosz-ukrán háború lezárásában

Az európai hatalmak vezetői megállapodtak, hogy pontosan milyen felállásban fogják képviselni a kontinenst az ukrajnai háborút lezáró tárgyalások során – értesült a Reuters.

A hírügynökségnek négy forrás is úgy nyilatkozott, hogy összesen hat hatalom képviselői együttesen fogják Európát képviselni. Jelenleg is folynak a tanácskozások a kontinenst érintő biztonsági helyzetről az írországi Dublinban, itt született meg a megállapodás is:

Németország, Franciaország, Lengyelország, Olaszország, az Egyesült Királyság és az Európai Unió küldöttjei lesznek a delegáció részei.

Az utóbbi időszakban megváltozott a hozzáállás azzal kapcsolatban, hogy a kontinens részt vegyen-e a megbeszéléseken, különösen az amerikai álláspont vált nyitottabbá. Az orosz vezetés ellentmondásos nyilatkozatokat tesz, például elutasították, hogy Európa képviselői jelen legyenek az Egyesült Arab Emírségekben a legutóbbi háromoldalú találkozón, de a Kreml nyitottnak tűnik, hogy Vlagyimir Putyin például Friedrich Merz német kancellárral tárgyaljon.

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