6°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Történelmi razzia Magyarországon: milliárdokat találtak erdőkben elásva a volt miniszternél
Megszületett a döntés: így vesz részt Európa az orosz-ukrán háború lezárásában
Globál

Megszületett a döntés: így vesz részt Európa az orosz-ukrán háború lezárásában

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az európai hatalmak vezetői megállapodtak, hogy pontosan milyen felállásban fogják képviselni a kontinenst az ukrajnai háborút lezáró tárgyalások során – értesült a Reuters.

A hírügynökségnek négy forrás is úgy nyilatkozott, hogy összesen hat hatalom képviselői együttesen fogják Európát képviselni. Jelenleg is folynak a tanácskozások a kontinenst érintő biztonsági helyzetről az írországi Dublinban, itt született meg a megállapodás is:

Németország, Franciaország, Lengyelország, Olaszország, az Egyesült Királyság és az Európai Unió küldöttjei lesznek a delegáció részei.

Az utóbbi időszakban megváltozott a hozzáállás azzal kapcsolatban, hogy a kontinens részt vegyen-e a megbeszéléseken, különösen az amerikai álláspont vált nyitottabbá. Az orosz vezetés ellentmondásos nyilatkozatokat tesz, például elutasították, hogy Európa képviselői jelen legyenek az Egyesült Arab Emírségekben a legutóbbi háromoldalú találkozón, de a Kreml nyitottnak tűnik, hogy Vlagyimir Putyin például Friedrich Merz német kancellárral tárgyaljon.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan fegyver gyártását pörgeti fel az Egyesült Államok, amire az ukrajnai háború óta mindenki vágyik

Kiderült a stratégia: elbukott Putyin szövetségese Magyarország szomszédjában, így viszonyulnak majd Ukrajnához

Címlapkép forrása: Paulo Nunes dos Santos/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Kész, vége: elegük lett az időzónaváltásból, eltörlik az átállást a Föld legnagyobb szigetén
Szenzációs siker az orvostudományban: áttörést értek a sokakat sújtó népbetegség gyógyításában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility