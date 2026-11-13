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Merész követeléssel állt elő Oroszország: az egyik északi állam kilépését akarják a védelmi szövetségből
Globál

Merész követeléssel állt elő Oroszország: az egyik északi állam kilépését akarják a védelmi szövetségből

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A német Bild értesülései szerint Moszkva a békéért cserébe a NATO egyik tagországának kilépését követeli a védelmi szövetségből.

A héten Abu-Dzabiban tartottak háromoldalú megbeszéléseket az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban, amin a német lap értesülései szerint Moszkva egy régi sérelmét vette elő: a NATO bővítését. A Kreml visszatérően a katonai szövetség terjeszkedésével magyarázza a fellépését, ennek értelmében azt követeli, hogy

Finnország hagyja el azt, valamint vonják ki a katonákat a balti államokból.

Szerintük korábban megígérték számukra, hogy a NATO nem fog kelet felé terjeszkedni. Helsinki – feladva az addigi neutrális politikáját – a 2022-es ukrajnai orosz katonai invázió hatására döntött a csatlakozási kérelme beadása mellett.

A másik nagy vitát kiváltó javaslat az Ukrajnát érintő területi kérdések témája volt, ugyanis az orosz tárgyalók nem engednek abból, hogy a Donbászt teljes egészében Moszkva ellenőrzése alá vegyék.

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A Bild úgy értesült, hogy a javaslat egész pontosan Vlagyimir Putyin orosz elnök legbelső köréből érkezett. A Kreml elsődleges célja, hogy alapvetően megváltoztassák az európai biztonsági architektúrát,

Ukrajna pedig ne csatlakozhasson semmilyen módon a védelmi szövetséghez, bár az európai uniós tagságot „engednék” az oroszok.

A felvetés – ahogy azt várni lehetett – nem kapott túl visszajelzéseket az európai vezetőktől. Friedrich Merz német kancellár leszögezte, hogy a kontinens védelmi architektúráját a NATO határozza meg, a finn politikai vezetők pedig amellett, hogy visszautasították a felvetést, emlékeztettek arra, hogy Moszkva már a háború előtt is a saját érdekei kiterjesztésére használt a vélt sérelmeit.

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