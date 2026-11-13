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Merz keményen figyelmeztette Trumpot: döntő fordulat jöhet az ukrajnai háborúban
Globál

Merz keményen figyelmeztette Trumpot: döntő fordulat jöhet az ukrajnai háborúban

Portfolio
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Friedrich Merz német kancellár súlyos figyelmeztetést tett közzé Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök közelgő találkozója előtt – számolt be a Reuters.

Merz szerint az európai vezetők körében eluralkodott a félelem egy „második Anchorage-i pillanattól”. A német politikus felszólította Trumpot, hogy a jövő héten esedékes csúcstalálkozóján „tartózkodjon a meglepetésektől”. Nemrégiben az írországi Dublinban tartottak megbeszélést a kontinens vezetői, és abban egyetértettek, hogy a két nagyhatalom közötti tárgyalás kulcsmomentum lehet az ukrajnai háborút lezáró erőfeszítésekben.

Ezért szeretném nagyon világosan közölni az Egyesült Államokkal az üzenetünket: kérem, ne érjenek meglepetések. Továbbra is az »Európa csapat« és az »Ukrajna csapat« részeként játsszanak

– szólította fel Trumpot.

A héten az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban tartottak megbeszélést az ukrán, az orosz és az amerikai delegáció részvételével. Merz erre is kitért, mivel Moszkva az európai biztonsági architektúra megváltoztatását szeretné elérni. A német kancellár szerint ez a téma nem lehet vita kérdése, a kontinensen a NATO jelenti a keretrendszert.

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