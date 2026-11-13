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Napokon belül összeül Trump, Putyin és Xi: a világ nukleáris jövőjéről tárgyalnak
Globál

Napokon belül összeül Trump, Putyin és Xi: a világ nukleáris jövőjéről tárgyalnak

Portfolio
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Háromoldalú csúcstalálkozót tart csütörtökön Donald Trump amerikai, Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Sencsenben. A nagyhatalmi vezetők az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) éves konferenciájának keretében ülnek tárgyalóasztalhoz, hogy elsősorban egy új nukleáris fegyverzetkorlátozási egyezményről, valamint a legégetőbb nemzetközi konfliktusokról egyeztessenek.

A New York Post értesülései szerint

a sencseni csúcstalálkozó központi témája egy átfogó és nagyra törő nukleáris fegyverzetkorlátozási egyezmény kidolgozása lesz.

A fegyverzetellenőrzési törekvések mellett a három vezető várhatóan más súlyos globális biztonságpolitikai kérdéseket is megvitat, így a megbeszélésen szóba kerülhet Észak-Korea helyzete, valamint az iráni háború is.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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