Olyan fegyver gyártását pörgeti fel az Egyesült Államok, amire az ukrajnai háború óta mindenki vágyik

Az amerikai hadiipari óriás tájékoztatása szerint a gyártósorok bővítését egy idén márciusban aláírt szándéknyilatkozat, valamint egy tavaly áprilisban megkötött, 4,94 milliárd dolláros szerződés alapozza meg. A vállalat kiemelte, hogy a külföldi partnerek az Egyesült Államok kormányközi fegyverértékesítési programján (FMS) keresztül szerezhetik majd be az új generációs rakétákat.
Az exportlehetőségek említése azért is figyelemre méltó, mert
Washington jelenleg a szövetségeseinek sem szállít sem PrSM, sem pedig régebbi típusú ATACMS ballisztikus rakétákat.
Ennek hátterében az áll, hogy az Iránnal vívott háború szinte teljesen felemésztette az Egyesült Államok készleteit, miközben a tágabb értelemben vett lőszertartalékokat is súlyosan megapasztotta. A helyzet komoly kihívás elé állította az amerikai rakétaprogramot, mivel a korábbi típusok beszerzését már leállították, az újabbakból pedig még nem tudtak elegendő mennyiséget legyártani. Ezt a hiányt jól mutatja Horvátország példája is, amely az amerikai rendszerek korlátozott elérhetősége miatt végül a dél-koreai K239 Cshunmu rakéta-sorozatvetők beszerzése mellett döntött.
Az Egyesült Államokon kívül jelenleg egyedül Ausztrália rendszeresítette a PrSM rakétákat. Az ország fejlesztési partnerként saját területén is felállít majd gyártósorokat, emellett pedig az Egyesült Királyság is jelezte csatlakozási szándékát a programhoz. Amikor Svédország idén aláírta a HIMARS rendszerek beszerzéséről szóló szerződését, szintén felmerült a PrSM rakéták rendszeresítése és a helyi gyártás beindítása, ám erről eddig nem született végleges megállapodás.
Az 500 kilométeres hatótávolságú fegyverek iránti élénk keresletet nagyban fűtik az ukrajnai háború tapasztalatai, amelyek egyértelműen igazolták az ilyen képességek szükségességét a modern hadviselésben. Komoly előnyt jelent az is, hogy az új rakéta teljes mértékben kompatibilis a HIMARS indítójárművekkel, így
a rendszert már üzemeltető államoknak nem kell új eszközöket vásárolniuk a fegyver bevetéséhez.
Jelenleg a rakéta alapváltozata, a PrSM Increment 1 van sorozatgyártásban. Ezzel párhuzamosan már zajlanak a második fejlesztési lépcső, a PrSM Increment 2 tesztjei, valamint a kisszériás gyártás előkészületei. Ez a továbbfejlesztett változat az új célravezető rendszerének köszönhetően már mozgó célpontok megsemmisítésére is alkalmas lesz.
Címlapkép forrása: Portfolio
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