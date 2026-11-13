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Összecsapott Trump és az alelnöke: elszabadultak az indulatok a Fehér Házban a közel-keleti háború miatt
Globál

Összecsapott Trump és az alelnöke: elszabadultak az indulatok a Fehér Házban a közel-keleti háború miatt

Portfolio
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A súlyos republikánus vereséggel zárult félidős választások után JD Vance amerikai alelnök komolyan fontolóra vette, hogy mégsem indul a 2028-as elnökválasztáson. A fő kérdés számára az, hogy a Donald Trump által teremtett politikai légkörben van-e egyáltalán esélye bármelyik republikánus jelöltnek a győzelemre - tudta meg a CNN az alelnökhöz közel álló forrásoktól.

A legnagyobb akadályt az Iránnal vívott, rendkívül népszerűtlen háború jelenti. A félidős választásokon a 2024-es győzelmet biztosító szavazói csoportok – köztük a fiatalok, a spanyol ajkúak és a diplomával nem rendelkező fehér választók – tömegesen fordultak el a párttól. Rich Baris, a MAGA-mozgalomhoz közel álló közvélemény-kutató szerint a bázis elárulva érzi magát, mert

Trump nem tudta csökkenteni a megélhetési költségeket, és megszegte azt az ígéretét is, hogy nem indít újabb külföldi háborúkat.

A választás másnapján Vance egy éles hangvételű X-bejegyzésben egyenesen az iráni háborút tette felelőssé a vereségért és a szenátusi többség hat évre szóló elvesztéséért. Felszólította Washingtont a konfliktus lezárására, a belpolitikai problémák kezelésére, valamint az Izraellel fenntartott kapcsolatok felülvizsgálatára. Bár a Fehér Ház előre tudott a posztról, belső források szerint Trumpot feldühítette, hogy az alelnök nem állt ki nyilvánosan a háborús döntés mellett. A feszültséget jól mutatja, hogy az elnök csütörtökön leváltotta Vance-t az iráni tárgyalások éléről, a Truth Social közösségi oldalon pedig közölte, hogy az alelnöknek ehelyett a korrupció elleni harcra kell összpontosítania.

A kialakult helyzetben a Fehér Házban is megkezdődött a sorok rendezése, ezért a héten kabinetfőnöknek nevezték ki a Trump-hű Stephen Millert, aki Vance-szel együtt a háború gyors lezárását és az eredeti kampányígéretekhez való visszatérést sürgeti. Erre nagy szükség is van, mert a párt meggyengülését látva máris aktivizálták magukat a 2028-as elnökjelöltségre pályázó riválisok, köztük Ron DeSantis floridai és Brian Kemp georgiai kormányzó, valamint Ted Cruz texasi szenátor. Emellett a Trumpot gyakran bíráló konzervatív médiaszemélyiség, Tucker Carlson is belengette, hogy harmadik párti jelöltként indulhat, amit talán csak a vele jó barátságot ápoló Vance tudna megakadályozni.

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A félidős választások a Vance mögött álló politikai és pénzügyi gépezetet is megtépázták. Az alelnököt támogató Turning Point USA jelöltjei leszerepeltek Arizonában, Nevadában és New Hampshire-ben, Ohióban pedig a Vance-hez kötődő kampánycsapat nem tudta kormányzói székbe juttatni Vivek Ramaswamyt. Ráadásul

az sem biztos, hogy a milliárdos Elon Musk által pénzelt America PAC vagy a Trump-féle MAGA Inc. a gyenge eredmények után is hajlandó lesz finanszírozni a 2028-as kampányt.

Vance szövetségesei ennek ellenére bíznak a stabil anyagi háttérben, elsősorban az alelnök Muskkal és Peter Thiellel ápolt szoros kapcsolatára, valamint a Republikánus Nemzeti Bizottság pénzügyi vezetőjeként szerzett támogatói körére alapozva. A Vance-hez hű adományozók tömörülése, a Rockbridge Network a héten már össze is ült Houstonban, hogy megkezdje az újjászervezést. Az alelnök helyzetét ugyanakkor nehezíti, hogy Trump a zárt ajtók mögött jelezte, miszerint egyelőre nem kíván beavatkozni a republikánus előválasztásba, és nem garantálja, hogy végül támogatni fogja Vance-t.

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Címlapkép forrása: Office of Vice President of the United States via Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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