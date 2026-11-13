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Rendkívüli: leállt az amerikai légiközlekedés, országos felszállási stopot rendeltek el!
Globál

Rendkívüli: leállt az amerikai légiközlekedés, országos felszállási stopot rendeltek el!

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Rendkívüli körülményekre és biztonsági okokra hivatkozva országos felszállási tilalmat rendelt el péntek délután az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala (FAA) - írja a CNBC.

Az FAA közlése szerint a döntés hátterében több légiforgalmi irányító központot érintő kommunikációs probléma áll.

A hatóság technikusai már vizsgálják a meghibásodás okát, az országba érkező nemzetközi járatok fogadását pedig eseti alapon bírálják el.

Az egész országra kiterjedő felszállási tilalom rendkívül ritka az amerikai légi közlekedésben.

Legutóbb három évvel ezelőtt, 2023 januárjában kényszerült hasonló lépésre a hatóság, amikor a pilótákat figyelmeztető rendszer meghibásodása miatt állították le a forgalmat.

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Azt megelőzően pedig a 2001. szeptember 11-i terrortámadások idején zárták le teljesen az amerikai légteret.

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