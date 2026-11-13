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Súlyos fenyegetésre figyelmeztet a NATO: a Magyar Honvédség felkészült
Globál

Súlyos fenyegetésre figyelmeztet a NATO: a Magyar Honvédség felkészült

MTI
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Portfolio
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Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke pénteken Budapesten, a NATO Katonai Bizottságának elnökével, Giuseppe Cavo Dragone admirálissal közösen tartott sajtótájékoztatót, ekkor a Magyarországot fenyegető külföldi szabotázsakciók is szóba kerültek – írja az MTI.

Az elmúlt időszakban Európa több országában is a közbeszéd tárgya lett, hogy külföldi – jellemzően oroszt emlegetnek – beavatkozástól kell tartani egy szabotázsakció keretében. A magyar vezérkari főnök szerint erre megfelelően fel vannak készülve:

A Magyar Honvédség felkészült az esetleges külföldi szabotázsakciók kivédésére, amelyet a szükséges nemzetbiztonsági eszközökkel és a megfelelő létszámú katonai személyzettel biztosít

– mondta.

Sándor kiemelte a NATO-n belüli együttműködéseket, szerinte a képzéseken és a hadgyakorlatokon aktívan részt vesznek a magyar katonák és ez a jövőben is folytatódni fog. Konkrét témát is kiemelt, szerinte kulcsfontosságú a nyugat-balkáni térség biztonságnak fenntartása, valamint az illegális migráció kezelése.

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Dragone a Bakonyban megtekintette a NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoport statikus bemutatóját, valamint több politikai szereplővel tárgyalt. Szerinte a magyar katonák felkészültek, „komolyan veszik a rájuk háruló feladatokat és lelkes munkával” járulnak hozzá a védelmi képesség fenntartásához. Az admirális egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy Európát komoly biztonsági fenyegetés éri, mióta Oroszország megtámadta Ukrajnát és a NATO tagállamainak folyamatosan készen kell állniuk a feladataik minél gyorsabb és pontosabb végrehajtására.

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