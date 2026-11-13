Szenzációs siker az orvostudományban: áttörést értek a sokakat sújtó népbetegség gyógyításában

A legfrissebb orvosi kutatások alapjaiban írhatják át a vér-agy gát működéséről alkotott ismereteinket, ami új utat nyithat az Alzheimer-kór kezelésében. Emellett a kutatók ígéretes eredményeket értek el a nehezen gyógyuló diabéteszes lábfekélyek őssejtterápiás gyógyításában, egy másik vizsgálat pedig a terhesség alatt belélegzett erdőtűzfüst és a gyermekkori asztma közötti összefüggésekre világított rá.

A tudomány egy évszázadon át egyszerű fizikai határként tekintett a vér-agy gátra, amely megvédi az agyat a véráramban keringő méreganyagoktól. A San Franciscó-i Gladstone Intézet kutatói azonban egérkísérletek során kimutatták, hogy ez az érhálózat valójában egy kifinomult szűrőként működik. A szakemberek 861 megjelölt vérfehérjét juttattak vissza az állatok véráramába, és a szövettani elemzések alapján

92 fehérje sikeresen átjutott a gáton, majd célzottan a megfelelő agysejtekhez vándorolt.

Az átjutó fehérjék többsége a test távoli pontjain termelődik. A májban előállított apolipoprotein A1 (APOA1) például az idegsejtek közötti egészséges kapcsolatok fenntartásáért felel az agyban. A Cell című szaklapban megjelent tanulmány szerint az Alzheimer-kór talán nem is kizárólag az agyon belül alakul ki, hanem akkor veszi kezdetét, amikor megszakad ez a külső utánpótlási útvonal. Amikor az egereknél leállt az APOA1 szállítása, az idegi kapcsolatok leépülése és viselkedésbeli változások jelentkeztek, míg a fehérje fokozott májbeli termelése mérsékelte az Alzheimer-kór tüneteit.

Szintén jelentős előrelépést hozott az az első humán klinikai vizsgálat, amelyben méhlepényből származó őssejtekkel kezeltek krónikus, a hagyományos terápiákra nem reagáló diabéteszes lábfekélyeket. A cukorbetegség gyakran károsítja a láb idegeit és ereit, az így kialakuló nyílt sebek pedig a páciensek akár húsz százalékánál amputációhoz vezetnek. A Stem Cells Translational Medicine folyóiratban publikált kutatás során tíz, súlyos sebekkel küzdő beteg kapott egyetlen injekciós kezelést a szülés után rendszerint kidobott, egészséges méhlepényszövetből kinyert sejtekből.

A közvetlenül a sebbe és a környező lágyrészekbe adott készítmény hatására két páciens sebe már két hónapon belül begyógyult, fél év elteltével pedig mind a tíz betegnél teljes sebzáródást tapasztaltak.

Az egyéves utánkövetés során nem lépett fel súlyos mellékhatás, ráadásul kilenc páciensnél a kezelt láb érzékelése is javult, ami arra utal, hogy a módszer a perifériás neuropátia egyes formáinak kezelésére is alkalmas lehet.

Egy harmadik vizsgálat a környezeti ártalmak magzati hatásait elemezte. Kaliforniai kutatók 1097 olyan gyermek adatait dolgozták fel, akik az észak-kaliforniai erdőtüzek idején, 2017 és 2020 között jöttek a világra. Az eredmények szerint a kora gyermekkori asztma kialakulása szoros összefüggést mutat azzal, ha az anya a terhesség második trimeszterében általános szállópor-szennyezésnek, a harmadik trimeszterben pedig közvetlenül az erdőtüzek füstjének volt kitéve. Mivel a magzat tüdejének fejlődése már a születés előtt megkezdődik, a szakemberek azt javasolják a várandós nőknek, hogy füstös napokon maradjanak zárt térben, tartsák zárva az ablakokat, és használjanak légtisztító berendezést.

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Forrás: Reuters

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