Teljesen elvesztette az irányítást az Egyesült Államok? Súlyos vádakkal illette Amerikát a rezsim politikusa

A képviselő az iráni állami IRNA médiaplatformnak úgy nyilatkozott Kovszári, aki a parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának tagja, hogy szerinte Washingtonban nem a katonai csapásokban bíznak:

Az Egyesült Államok inkább a pszichológiai hadviselésre támaszkodik, mint a tényleges katonai képességeire, és megosztottságot próbál szítani az irániak és kormányuk között

– mondta.

Hozzátette, hogy szerinte Amerika és a szövetségesei teljesen elvesztették az irányítást, ezért inkább olyan dolgokat kezdtek el mondani, amiket nem tudnak végrehajtani.

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