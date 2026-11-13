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Teljesen elvesztette az irányítást az Egyesült Államok? Súlyos vádakkal illette Amerikát a rezsim politikusa
Globál

Teljesen elvesztette az irányítást az Egyesült Államok? Súlyos vádakkal illette Amerikát a rezsim politikusa

Portfolio
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Az iráni iszlamista rezsim egyik kulcsfigurája, Eszmájil Kovszári törvényhozó szerint ez Egyesült Államok nem katonai beavatkozást tervez – írja az Iran International.

A képviselő az iráni állami IRNA médiaplatformnak úgy nyilatkozott Kovszári, aki a parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának tagja, hogy szerinte Washingtonban nem a katonai csapásokban bíznak:

Az Egyesült Államok inkább a pszichológiai hadviselésre támaszkodik, mint a tényleges katonai képességeire, és megosztottságot próbál szítani az irániak és kormányuk között

– mondta.

Hozzátette, hogy szerinte Amerika és a szövetségesei teljesen elvesztették az irányítást, ezért inkább olyan dolgokat kezdtek el mondani, amiket nem tudnak végrehajtani.

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