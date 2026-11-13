Titkos fegyverkezésbe kezdett a világ egyik leggazdagabb országa: műholdfelvételek árulták el a készülő rakétaarzenált

Az Arab-félsziget legnagyobb és a világ egyik leggazdagabb országa számos kihívással kénytelen szembenézni, kelet felől az iráni rezsim fenyegeti, míg délnyugati irányból a jemeni húszi lázadók támadják visszatérően a kulcsfontosságú infrastruktúráját. Rijád a problémák kezelésére a jelek szerint a saját rakétaprogramja jelentős bővítésével reagált. Az amerikai műholdképeken az látszódik, hogy a szaúdi fővárostól nem túl távoli katonai támaszpontján beruházásokat hajtanak végre, a al-Duwadimi támaszpont folyamatosan bővül. A feltételezések szerint

a hatalom itt ballisztikus rakétákat gyárt, hogy szilárd meghajtású csapásmérő fegyvereket birtokoljon.

Szaúd-Arábia még 2021-ben kezdte titokban az együttműködést Kínával e téren, Peking már régi kapcsolatot jelent Rijád számára, így az amerikai támogatás hiányában kézenfekvő volt a másik nagyhatalom partnerségét keresni. Első körben DF-3-as típusú rakétákat adtak át, ezek akár 2000 kilométeres távolságban is veszélyt jelentenek, hátrányuk ugyanakkor, hogy legendásan gyenge a pontosságuk, ezek még az 1980-as évekhez köthetőek. Később, 2007-ben már jóval kifinomultabb technológiával felszerelt, DF-21-esek juthattak a királyságba. A kínai rakéták első bizonyított bevetése 2026 szeptemberéhez köthető, amikor egy DF-15A típusú eszközt fedeztek fel.

Sim Tack, az AllSource Analysis technológiai és hírszerzési megoldásokért felelős alelnöke úgy véli, hogy a friss felvételek alapján Szaúd-Arábia gyors tempóban fejleszti az eszközeit. Ennek elsődleges indoka, hogy a jövőben sokkal kevésbé függjön a külföldi fegyverbeszállítóktól, elsősorban a nyugatiaktól. A hagyományos partnerei nem akartak bizonyos technológiákat átadni, mivel attól tartottak, hogy

a fegyverek megjelenése eszkalálná a térségi biztonsági problémákat.

Az ukrajnai háború egyik legfontosabb tanulsága viszont éppen az volt, hogy a helyi fejlesztést és termelés kell megerősíteni.

Rijád a technológiával az elrettentési képességét is megerősítheti, valamint a tényleges katonai műveletekhez is hatékonyabb hozzájárulást tudnak adni. Utóbbi abból a szempontból lehet fontos, hogy Irán kifejezetten korlátozott elhárító képességekkel rendelkezik e téren. A szilárd meghajtású ballisztikus rakéták előnye ráadásul, hogy elméletben korlátlan ideig tárolhatók, ez pedig növeli az eszköz rugalmasságát. Az újabb fejlesztések már a pontosság terén is kieszközölték a korábbi hiányosságokat, mára mintegy 30-45 méteren belül eltalálják a célpontot. Azt ugyanakkor vitatják, hogy egy konfliktus során a ballisztikus rakéták mennyit segítenek Szaúd-Arábiának, tekintve, hogy az elmúlt időszakban az rivális hatalom elérhető, felszíni célpontjait szinte kivétel nélkül találat érte.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio