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Történelmi találat Ukrajnában: így még sosem szedték le az oroszok csúcsfegyverét
Globál

Történelmi találat Ukrajnában: így még sosem szedték le az oroszok csúcsfegyverét

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Sikeresen megsemmisítettek egy sugárhajtású orosz Gerany–5 típusú drónt az ukrán légvédelmi erők a kijevi régióban - közölte az Ukrinform.

Az Ukrinform hírügynökség tájékoztatása szerint a sikeres elfogást az ukrán 1027. légvédelmi rakéta- és tüzérezred katonái hajtották végre. Az ukrán fegyveres erők vezérkara a közösségi médiában közzétett közleményében erősítette meg, hogy

a kijevi régióban ez az alakulat lőtt le elsőként Gerány–5-ös drónt a svéd RBS–70 típusú hordozható légvédelmi rakétarendszerrel (MANPADS).

A vezérkar külön köszönetet mondott a légvédelmi egység tagjainak a higgadtságukért és a pontos találatért, valamint háláját fejezte ki Svédországnak és a többi partnerországnak az ukrán légtér védelmét biztosító fegyverszállításokért. Az eset kapcsán az ukrán sajtó arra is emlékeztetett, hogy a helyi katonai hírszerzés (HUR) nemrég részletes adatokat hozott nyilvánosságra az orosz Gerany–5 K5–K drónok felépítéséről és alkatrészeiről.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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