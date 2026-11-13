Történelmi találat Ukrajnában: így még sosem szedték le az oroszok csúcsfegyverét

Az Ukrinform hírügynökség tájékoztatása szerint a sikeres elfogást az ukrán 1027. légvédelmi rakéta- és tüzérezred katonái hajtották végre. Az ukrán fegyveres erők vezérkara a közösségi médiában közzétett közleményében erősítette meg, hogy

a kijevi régióban ez az alakulat lőtt le elsőként Gerány–5-ös drónt a svéd RBS–70 típusú hordozható légvédelmi rakétarendszerrel (MANPADS).

️Moment of a Ukrainian soldier shooting down a Russian Shahed-type kamikaze drone with a MANPADS. https://t.co/QSpYSI9A0M — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) November 13, 2026

A vezérkar külön köszönetet mondott a légvédelmi egység tagjainak a higgadtságukért és a pontos találatért, valamint háláját fejezte ki Svédországnak és a többi partnerországnak az ukrán légtér védelmét biztosító fegyverszállításokért. Az eset kapcsán az ukrán sajtó arra is emlékeztetett, hogy a helyi katonai hírszerzés (HUR) nemrég részletes adatokat hozott nyilvánosságra az orosz Gerany–5 K5–K drónok felépítéséről és alkatrészeiről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images