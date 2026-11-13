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Váratlan fordulat a háborúban: akadozik az amerikai csúcstechnológia Ukrajnában
Globál

Váratlan fordulat a háborúban: akadozik az amerikai csúcstechnológia Ukrajnában

Portfolio
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Magyarázatot vár az ukrán védelmi tárca a SpaceX-től és a Pentagontól, miután a megszállt területek felett sebességkorlátozást észleltek a Starlink műholdas rendszer működésében - jelentette a RBK Ukraine.

Az ukrán védelmi minisztérium és a hadsereg szakemberei azt tapasztalták, hogy az oroszok által ideiglenesen megszállt valamennyi ukrán területen 161 kilométer/órás sebességkorlátozás lépett életbe a mozgásban lévő Starlink-terminálok esetében. Az ukrán ellenőrzés alatt álló területeken ezzel szemben nem észleltek hasonló fennakadást. A kijevi vezetés a probléma mielőbbi elhárítása érdekében felvette a kapcsolatot a SpaceX képviselőivel, valamint az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumához fordult magyarázatért.

Volodimir Zelenszkij elnök megerősítette a korlátozás tényét, és rámutatott, hogy ez

a lépés megakadályozza az ukrán haderőt abban, hogy elfogódrónokat vessen be a sugárhajtású Sahed drónok ellen.

Az államfő közölte, hogy egyelőre nem kaptak egyértelmű magyarázatot a jelenségre, ezért utasította a külügyi és a védelmi tárcát, hogy a helyzet rendezése érdekében sürgősen egyeztessenek az amerikai külügyminisztériummal, a Pentagonnal és a SpaceX-szel.

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Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője hangsúlyozta, hogy a háború első napjaitól kezdve használt műholdas hálózat elengedhetetlen a földi rendszerek működéséhez és a hadműveletek irányításához. A Starlinket alkalmazzák egyebek mellett az ellenséges drónokra vadászó helikoptereken, valamint azokon az új fejlesztésű, sugárhajtású elfogódrónokon is, amelyeket a légi célpontok megsemmisítésére rendszeresítenek.

A szóvivő szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy az orosz erők kifejezetten a megszállt területekről indítanak nagy számban támadóeszközöket, köztük különböző típusú Sahed és Gerbera drónokat, valamint harcászati szintű Molnyija pilóta nélküli repülőgépeket. A légvédelem hatékonysága nagyban függ attól, hogy a Starlink, és különösen annak katonai változata, a Starshield megbízhatóan működik-e.

Az ukrán fegyveres erők az elmúlt hetekben már másodszor tapasztaltak fennakadásokat a Starshield rendszerben.

A SpaceX ugyanakkor visszautasította a vádakat, és az Axios hírportál megkeresésére közölte, hogy a híresztelések nem felelnek meg a valóságnak, mivel semmilyen új korlátozást vagy változtatást nem vezettek be Ukrajnában.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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