Váratlan fordulat a háborúban: akadozik az amerikai csúcstechnológia Ukrajnában

Az ukrán védelmi minisztérium és a hadsereg szakemberei azt tapasztalták, hogy az oroszok által ideiglenesen megszállt valamennyi ukrán területen 161 kilométer/órás sebességkorlátozás lépett életbe a mozgásban lévő Starlink-terminálok esetében. Az ukrán ellenőrzés alatt álló területeken ezzel szemben nem észleltek hasonló fennakadást. A kijevi vezetés a probléma mielőbbi elhárítása érdekében felvette a kapcsolatot a SpaceX képviselőivel, valamint az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumához fordult magyarázatért.
Volodimir Zelenszkij elnök megerősítette a korlátozás tényét, és rámutatott, hogy ez
a lépés megakadályozza az ukrán haderőt abban, hogy elfogódrónokat vessen be a sugárhajtású Sahed drónok ellen.
Az államfő közölte, hogy egyelőre nem kaptak egyértelmű magyarázatot a jelenségre, ezért utasította a külügyi és a védelmi tárcát, hogy a helyzet rendezése érdekében sürgősen egyeztessenek az amerikai külügyminisztériummal, a Pentagonnal és a SpaceX-szel.
Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője hangsúlyozta, hogy a háború első napjaitól kezdve használt műholdas hálózat elengedhetetlen a földi rendszerek működéséhez és a hadműveletek irányításához. A Starlinket alkalmazzák egyebek mellett az ellenséges drónokra vadászó helikoptereken, valamint azokon az új fejlesztésű, sugárhajtású elfogódrónokon is, amelyeket a légi célpontok megsemmisítésére rendszeresítenek.
A szóvivő szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy az orosz erők kifejezetten a megszállt területekről indítanak nagy számban támadóeszközöket, köztük különböző típusú Sahed és Gerbera drónokat, valamint harcászati szintű Molnyija pilóta nélküli repülőgépeket. A légvédelem hatékonysága nagyban függ attól, hogy a Starlink, és különösen annak katonai változata, a Starshield megbízhatóan működik-e.
Az ukrán fegyveres erők az elmúlt hetekben már másodszor tapasztaltak fennakadásokat a Starshield rendszerben.
A SpaceX ugyanakkor visszautasította a vádakat, és az Axios hírportál megkeresésére közölte, hogy a híresztelések nem felelnek meg a valóságnak, mivel semmilyen új korlátozást vagy változtatást nem vezettek be Ukrajnában.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
A hazai vállalatok érzik a klímaváltozás hatásait, de csak a töredékük néz mélyebbre
Nem elég önmagában a dekarbonizáció.
Visszatérne a politikába David Cameron, de a brexitet nem csinálná vissza
Az uniós kilépéskor lemondott volt miniszterelnök több témában vallott színt.
A klímamodellek ezer magyar áldozatot jeleznek, a hazai statisztika alig mutat többletet: így rejtőzik el a nyári hőség hatása
Magyarország lakosságarányosan Európa harmadik legrosszabb helyzetű országa volt 2026 nyarán.
Mutatjuk, miért érdemes most nagyon figyelni a Wizz Airre
Hosszú évek óta nem látott fordulat körvonalazódik.
Egyre jobban érik a Fed decemberi kamatemelése
Fontos adatok érkeztek a tengerentúlról.
Egyértelműen üzent Bessent a Fednek: ne olyan gyorsan a kamatemeléssel!
Szerinte nincs szükség szigorításra.
Drámai fordulat a magyar borászatban: feleannyi bor készülhet idén, de csúcsminőség várható
Emlékezetes évjárat lesz az idei.
Elismerte az ÁKK vezére: gazdaságpolitikai fordulat nélkül sokkal magasabb lenne a magyar hozam
Tardos Gergely szerint hamarosan a hitelminősítők is megajándékozhatják Magyarországot.
Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál
A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu
Amikor a chatbot lebuktat...
A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal
Adóemelések és visszafogott beruházások: min múlik a 2027-es költségvetés sikere?
A 2027-es költségvetés érdemi hiánycsökkentést tervez, amelyben az adóemelések és az állami kiadások visszafogása egyaránt szerepet kapnak. A beruházásoknál ugyanakkor nemcsak az elköltö
Kiválasztották a vagyonkezelési és befektetési szakma legjobbjait
Kiosztotta a Portfolio.hu az idei Investment and Wealth Management Awards gálán a díjakat, a HOLD Alapkezelő két kategóriában is aranyérmet hozott el: Az év Magyarországon... The post Kiválaszto
Lakásbuborék után lakáshiány: visszaütött az ingatlanpiaci fordulat
A héten országos sztrájk volt Spanyolországban, elsősorban a lakhatási nehézségek miatt. Hogyan is néz ki a spanyol ingatlanpiac az elmúlt évtizedekben? A 2000-es években nagy... The post Laká
Az AI-lufi durranására vár az arany, hogy megint a főszerepben legyen
Az arany az év eleji rekordja után jelentős korrekción ment keresztül, 30 százalékot esett október végére, miközben a kötvényhozamok emelkedtek, a dollár pedig erősödött. A... The post Az
Energia a lábunk alatt: Magyarországon is sokat nyerhetne a mesterséges geotermikus rendszereken
A nap és a szél mellett egy másik, folyamatosan rendelkezésre álló energiaforrás is egyre nagyobb figyelmet kap a zöld átállásban: a föld mélyének hője. Egy új fúr
Nem éri meg hűségesnek lenni a bankunkhoz
A magyar bankok az új ügyfelekért versengenek, a régiekért viszont alig. Számlanyitási akciókkal, jóváírásokkal és több évig ingyenes számlacsomagokkal csábítják a belépőket, a már n
2026-ban már a városlakók is beleszólnak abba, milyen legyen egy ingatlanfejlesztés
Hüse Istvánnal, a Rezideo igazgatójával és Lukács Mátéval, a Járókelő Egyesület ügyvezetőjével beszélgettünk.
Kié lesz a szabadalom, ha már a mesterséges intelligencia is találmányokat gyárt?
Új kihívások elé állítja a feltalálókat az AI.
Lakások, kollégiumok, milliárdos beruházások: így alakítaná át az állam az építőipart
Az államtitkár a Future of Construction 2026 konferencián osztotta meg a legfrissebb részleteket.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
A részvénykiválasztás 7 szabálya
Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon