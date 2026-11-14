Csapdába került az ázsiai szuperhatalom: egyetlen tengeri szoroson múlhat a jövője

Amikor az Egyesült Államok és Izrael idén február 28-án megtámadta Iránt, akkor aligha gondolta volna bárki, hogy az év végén még mindig ez fogja a legfontosabb témát jelenteni a globális energiaellátás és globális hatalom átalakulása szempontjából. Hormuz esete ugyanakkor másutt is felhívta a figyelmet a tengerszorosok fontosságára, és a vezető erőközpontok sebezhetőségére. Kínának is van miért aggódnia, ráadásul a felemelkedő nagyhatalom előtt jóval összetettebb kihívás áll: a saját érdekeinek az érvényesítésével okozhat olyan biztonsági kihívást, amivel éppen magának árthat a legjobban.

Bezárt nagyhatalom

Kína globális felemelkedésének egyik legnagyobb korlátját a saját földrajza, és az úgynevezett globális fojtópontok jelentik. Előbbi furcsának hathat, hiszen hatalmas területe van, amely mélyen benyúlik az ázsiai kontinensre, míg keleten hosszú, mintegy 14 500 kilométeres tengerparttal bír, a fekvés ideálisnak tűnik. A valóság ennél komplikáltabb: Kínának a történelem során a földrajza sokat segített az idegen ellenséges erőkkel szemben, de egyben zárttá is tette az országot. Az ország déli részén a hegyvidékek és a sűrű dzsungel, nyugaton a hegyláncok égbe szökő csúcsai, míg észak felé a kietlen sivatagok és a hatalmas lakatlan puszták nehezítik meg a közlekedést. Ami egykor előnyt jelentett, az mára inkább akadály, nem véletlen, hogy Peking 2013-ben elindította az Övezet és Út Kezdeményezését (Belt and Road Initiative – BRI), amely egy részben épp ezeket a korlátokat volt hivatott áttörni. A gyakran csak „Új Selyemútnak” nevezett projekt ugyanakkor

nem tudta megváltoztatni a legalapvetőbb szempontokat: a tengeren szállítani egyszerűen sokkal olcsóbb, mint bármelyik másik módon.

China is lashing out at the new conservative Japanese PM Sanae Takaichi’s statements about the Japanese military being able to come to Taiwan’s aid in case of a Chinese invasion attempt because US-Japanese-Taiwanese cooperation is crucial for defending the First Island Chain. The line of containment extends from Japan through Taiwan and the Philippines to Borneo. This chain forms the primary barrier restricting the Chinese Navy’s access to the western Pacific. Control of Taiwan would allow the Chinese Navy (PLAN) to bypass the chokepoints that U.S. and allied forces currently dominate (Miyako Strait, Bashi Channel, Luzon Strait), effectively breaking the First Island Chain and turning the East and South China Seas into zones of Chinese maritime dominance. The concept of the “island chains” was first articulated in 1951 by U.S. Secretary of State John Foster Dulles during the negotiations for the San Francisco Peace Treaty with Japan. Dulles described the arc of islands stretching from the Aleutians to Southeast Asia as a strategic “offshore island chain” that the United States and its allies would organize and defend to contain the Soviet Union and Communist China. The framework was subsequently embedded in the 1951 U.S.-Japan Security Treaty, the 1954 Southeast Asia Collective Defense Treaty (Manila Pact, and related policy documents of the early Cold War period. If China would be able to break through the First Island Chain they would run into another with Guam as its strongpoint. The Second Island Chain runs approximately from central Japan through Guam, the Northern Mariana Islands, and Palau to western New Guinea. It serves as the secondary line of defense and hosts major U.S. power-projection bases, particularly on Guam. By holding the Second Island Chain, the U.S. would still be able to compete with the Chinese Navy in the western Pacific. However, The Third Island Chain is all about being able to protect North America from a Chinese invasion of the PLAN would grow significantly in size in the future. It centers on the Hawaii and extends through Midway Atoll and U.S. territories in the central Pacific. If the PLAN breaks through the First Island Chain, it gains freedom of maneuver in the Philippine Sea, places the Second Island Chain under persistent anti-access/area-denial pressure, disrupts reinforcement of Japan, South Korea, and the Philippines, and ultimately threatens U.S. naval predominance across the Pacific. Contemporary U.S. policy documents, including the 2022 National Defense Strategy and the Taiwan Relations Act, continue to treat Taiwan’s position in the First Island Chain as a core strategic interest. However, in order to be able to defend Taiwan from a Chinese invasion or blockade, U.S. bases in Japan as well as direct aid in battle by Japan would be crucial. This is why the U.S. has been sending signals for many years now that they wound want to see a much larger Japanese military force, including its Navy. With the new PM, Japan could be about to speed up that process that started with PM Shinzo Abe more than 10 years ago. Sanae Takaichi has positioned herself as a “China Realist” and has made it clear that Japan won’t back down from a fight if Chinese aggression in the western Pacific will threaten Japan’s national security. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2025

Itt térünk vissza ismét a földrajzhoz: Kínának valóban rendkívül hosszú tengerpartja van, ami ideálisnak tűnhet a tengeri hatalommá váláshoz, a gondot ebben ismételten a bekerítettsége jelenti. A nagyhatalomnak itt újra azzal kellett szembesülnie, hogy lényegében kizárólag tengerszorosokon keresztül tudja elérni a nyílt világtengereket. Kelet felé az első és a második szigetlánc áll az útjában, észak felé a Koreai-félsziget és Japán fő szigetei jelentenek akadályt, míg dél felé az indonéz szigetvilág és a Thai-Maláj-félsziget zárja szűkre az útvonalakat.

Peking ebben a helyzetben több megoldást választhat:

Áttöri a keleti gátat, hogy stabil kijutást biztosítson magának a Csendes-óceán felé; új útvonalakat keres; vagy jóval nagyobb hatalmat szerez a meglévő kereskedelmi folyosókon.

Az első opciót jellemzően egy súlyos konfliktussal kötik össze, méghozzá Tajvan katonai inváziójával, amely a távol-keleti térség totális háborúba csúszásával fenyeget. Bár vannak jelei, hogy Peking komolyan számol ezzel a lehetőséggel is, szinte biztosan ez messze a legkockázatosabb, Kína kockára tenné a globális áruforgalom zavartalan haladását, ami rá nézve is súlyos következményekkel járhat. A második opcióra évek óta mutatkoznak jelek, különösen az északi-tengeri útvonal tűnik csábítónak. Hátránya, hogy még mindig kifejezetten veszélyes, az év jelentős részében nem járható és a szükséges infrastrukturális hálózat kiépítettsége kifejezetten hiányos.

A legkézenfekvőbb megoldásnak így a hatalom kiterjesztése tűnik.

A kritikus fojtópont

A déli-délnyugati útvonalon egyértelműen a Malaka-szoros jelenti a legfontosabb pontot, a globális kereskedelem mintegy 30 százaléka halad át a 800 kilométer hosszú, 60 és 200 kilométer széles átjárón. És most vissza a Közel-Kelethez: Hormuz a napnál is világosabban megmutatta, hogy egy szűkület miért is jelent egzisztenciális fenyegetést. Irán a szoros biztonságát viszonylag egyszerűen fel tudta borítani aknákkal, és olcsó drón-, vagy rakétatámadásokkal, ezzel elbizonytalanította a szállítmányozó társaságokat a térségi hajózástól. A húzást pedig az egész világon a bőrükön érezhették az emberek: elszálltak az üzemanyagárak, az északi féltekén pedig a közelgő tél miatt aggódhatnak az országok. A konfliktus megoldása egyelőre nem is látszódik, súlyosabb forgatókönyv esetén Teherán akár még évekig is zsarolhatja a világot – elsősorban az Egyesült Államokat és szövetségeseit – az átjáró körüli bizonytalansággal. Hozzá kell tenni, hogy a tovább gyűrűző hatások miatt ez a rezsim keleti partnereit is kellemetlen helyzetbe sodorja. Az eset ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy

talán mégsem természetes, hogy a tengeri átjárók zavartalanul nyitva állnak, ezért élénken fordult efelé a stratégiai érdeklődés.

Flying into Singapore is something you have to see to believe. The vessels below are in the Singapore Strait, the busy passage linking the Strait of Malacca with the South China Sea. Ships stop here to refuel, change crews, take on supplies or wait for a berth. Containers also move from one ship to another. Last year, Singapore recorded more than 3 billion gross tons in vessel arrivals and sold a record nearly 57 million tonnes of marine fuel. These routes matter for agriculture, too, linking Southeast Asian palm oil exporters with feed markets that depend on imported grains and oilseeds. — Susan Stroud (@SusanNOBULL) November 4, 2026

A Malaka-szoros pedig még Hormuznál is fontosabb a világ számára, különösen a távol-keleti hatalmak kereskedelme szempontjából, Kína mellett olyan gazdasági óriásokról van szó, mint Japán, Dél-Korea vagy Tajvan. Peking esetében a képlet egyszerű: mivel az összes kereskedelmének mintegy kétharmada halad itt át, ezért elemi érdeke, hogy nyitva maradjon az útvonal. Persze, elgondolkodtató, hogy lehet keresni esetleg egy közeli kerülőutat – például a Szunda-szoros, Lombok-szoros, vagy a Thai-Maláj-félszigeten tervezett csatorna – de ezek drágábbak és ugyanúgy szűk átjárókat jelentenek. Éppen ezért Pekingnek a leglogikusabb lépés egyértelműen az, ha a saját kezébe veszi az irányítást, és kiterjeszti a hatalmát a tengereken, ehhez pedig nagyszabású fejlesztésbe kezdett.

Az elmúlt időszakban egyre több a jele annak, hogy Kína kiemelt figyelmet fordít a flottája megerősítésére, 2026-ra a Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészete (People’s Liberation Army Navy – PLAN) több hadihajóval rendelkezik, mint az amerikai. Tűzerőben és merülőtonnában egyelőre elmaradnak a nagy riválistól, de a hajógyártási kapacitásokat kihasználva az olló egyre inkább zárul, már komoly lehetőségnek tűnik, hogy letaszítják az Egyesült Államokat az élről. Ennek egyik látványos jele, hogy Peking gőzerővel építi a negyedik, immáron – minden jel szerint – nukleáris meghajtású repülőgép-hordozóját, ez a várakozások szerint már minden tekintetben felveszi a versenyt a Ford-osztályú, legnagyobb amerikai monstrumokkal. Itt nem állnak meg a fejlesztésekkel, a tervek szerint a PLAN 2035-re akár kilenc hordozóval is számolhat, ám ez megfeszített tempót jelentene, ami egyelőre nem tűnik reálisnak. A szakértők úgy vélik, hogy jelenleg inkább a hatos szám tűnik valószínűbbnek, már ez a mennyiség is lehetőségek sorát nyitná meg Pekingnek.

A nagyobb számú hordozó kötelékek azt jelentenék, hogy a kínai flotta előtt megnyílnának az opciók és a saját partjaitól távolabb is meg tudnának jelenni, ezzel jóval nagyobb katonai befolyást szerezve számos térségben, akár a Malaka-szoros körül is.

Az elmúlt időszakban a keleti nagyhatalom észrevehetően feszegette is a határait, jóval bátrabban indultak a hadihajók időben és távolságban is hosszabb küldetésekre. 2026 októberében a régebbi hordozó, a Liaoning a Celebesz-tenger felé vette az irányt, ez egy éven belül a második ilyen jellegű műveletét jelentette. A CSIS már februárban felhívta a figyelmet, hogy a PLAN 2025-ben példátlan szintre emelte a tevékenységét az indo-csendes-óceáni térségben, várhatóan idén újabb csúcsot lehet regisztrálni. A Tajvan környéki és a dél-kínai-tengeri jelenlét fokozása mellett egyre nagyobb figyelem jut a már említett első szigetláncon túli útvonalaknak. Mindez mutatja, hogy Peking igyekszik kitörni a szorított helyzetéből, és felméri az esetleges alternatív útvonalak lehetőségét is egyben.

A másik fontos szempont, hogy a nagyhatalom egyre erősebben szegezi a figyelmét az átjárókra, hogy szükség esetén gyorsan és hatékonyan tudjon fellépni. A térségi országok a mozgásokat nem nézik gyanútlanul, például a Fülöp-szigetek járműve folyamatosan közelről szemlélte a Liaoning elhaladását Mindanao sziget mellett. Ugyanígy a japánok visszatérően hívják fel a figyelmet a gyanús áthaladásokra. A gond ezzel főleg az, hogy

erősen sérti a térségi országok mellett az amerikai érdekeket is, ezzel növelve egy incidens lehetőségét.

A két nagyhatalomnak szorosabbra kellene fűznie a kommunikációt, hogy elkerüljék az esetleges félreértésekből fakadó összetűzéseket. A The Diplomat elemzése arra hívta fel a figyelmet, hogy Washingtonnak ráadásul szembe kell nézni új kihívással is: a karbantartási elégtelenségekkel. Hírhedtté vált eset a USS Benfold rombolóé, amely 2026 nyarán a generátorok meghibásodása miatt 4 napon át sodródott a Dél-kínai-tengeren. Az incidens élesen rávilágított, hogy a Pentagonnak nagyobb flottára lehet szüksége, hogy eleget tudjon tenni a térségi biztonsági vállalásainak a képességei kimerítése nélkül. A megoldást a térségi szövetséges hatalmak terhelésének növelése jelentheti. Legfőbb partner ebben Japán és Dél-Korea lehet, ám a Malaka-szoros számukra is ugyanolyan sebezhetőségi pontot jelent, mint Kínának.

INTERESTING: USS Benfold, a guided-missile destroyer, lost all power for four days in the South China Sea after a generator failure on July 24. The crew of roughly 300 had no working toilets, air conditioning, kitchen, or water systems in extreme heat. The ship drifted powerless until tugboats towed it to Subic Bay, Philippines, where power was restored six days later. Another warship in the carrier group had to provide cooked meals. It's the second US destroyer to suffer a power failure in the Indo-Pacific this year. Source: CNN — Clash Report (@clashreport) August 17, 2026

Paradox dilemma

Fontos megemlíteni, hogy a Malaka-szoros körül egyelőre semmi jele annak, hogy a térségi országok valami hasonlót terveznének, mint amit Irán meglépett a Közel-Keleten. Ugyanakkor az elhúzódó válság hatalmas ütőkártyát adott Teherán kezébe, amennyiben sikerrel jár, és érvényesíteni tudja az akaratát itt, az a világ más részein is felbátoríthatja a politikai szereplőket. Ugyanakkor az itteni forgalom zavartalanságát jóval részletesebb rendszer biztosítja, mint Hormuzál. Számos tengerjogi szerződés garantálja az áthaladást:

1982 óta az ENSZ Tengerjogi Egyezménye (UNCLOS) fekteti le a legfontosabb szabályokat, amelyek biztosítják a tranzitáthaladás jogát,

1988-ben a SUA-egyezménnyel a fenyegető veszélyekkel szemben lépnek fel (kalózkodás, terrorizmus stb.), később a témakörben a 2000-es években megkötötték a ReCAAP-ot is.

(kalózkodás, terrorizmus stb.), később a témakörben a 2000-es években megkötötték a ReCAAP-ot is. Az egyik legfontosabb szempontot a Malaka-szorosnál a Szingapúr, Malajzia és Indonézia jelentette háromoldalú együttműködés jelentette, ez többek között koordinált járőrözést jelentett az útvonalon.

Az egyezmények mellett ennél is fontosabb adalék, hogy a dél-kelet-ázsiai régió jóval nyugodtabb, mint a Közel-Kelet. A CFR Global Conflict Tracker oldala előbbinél két feszültséggócot azonosít: a mianmari polgárháborút és a dél-kínai-tengeri területi kérdéseket, utóbbinál azonban szinte csak úgy sorakoznak a kríziseket jelző pontok. Előbbiek közül a tengeri hajózást egyértelműen a Dél-kínai-tenger konfliktusa jelenti, ugyanakkor fontos szempont, hogy ennek természete nagyrészt éppen abból fakad, hogy Peking a térségben szeretne nagyobb hatalmat gyakorolni. Neki pedig

nem igazán hasznos, hogy a saját érdekei ellen menjen, és ellehetetlenítse a térségi hajózást, így ezt nem lehet reális veszélynek tekinteni – legalábbis egyelőre.

A Malaka-szorosnál nincsenek olyan országok vagy félkatonai csoportok közötti ellentétek, amelyek valós aktív fenyegetést jelentenének az áthaladásra, itt sokkal nagyobb meglepetést jelentene a biztonsági lánc megszakadása.

A searchable map of every feature in the South China Sea, with links to satellite imagery from our Island Tracker and filters to toggle by occupier and legal status—find it at AMTI: https://t.co/TZtxnskXeo https://t.co/ouZvnyY4cL — AMTI (@AsiaMTI) November 6, 2026

Ezt igyekeznek a helyi országok is hangsúlyozni, például Vivian Balakrishnan szingapúri külügyminiszter már áprilisban kizárta, hogy a térségben szintén blokádra kelljen számítani, vámok kivetését is elutasította, ezzel a nemzetközi hangulatot nyugtatva. Hozzátette, hogy a térégben egyetértés van a három ország között, mindenkinek egyértelműen a nyugodt és biztonságos tengeri közlekedés az elsődleges szempontja. Összességében az a furcsa paradox helyzet alakult ki, hogy

a délkelet-ázsiai térségben a kínai befolyás növekedése okozhat biztonsági problémákat, ami lényegében Pekingnek sem lenne jó.

Éppen ezért a PLAN-nak is mérlegelnie kell, hogy meddig mehet el a nyomásgyakorlás terén, hogy ez a saját érdekeit ne veszélyeztesse, miközben éppen a hatalmának kiterjesztésén dolgozik.

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