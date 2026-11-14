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Csapdába került az ázsiai szuperhatalom: egyetlen tengeri szoroson múlhat a jövője
Globál

Csapdába került az ázsiai szuperhatalom: egyetlen tengeri szoroson múlhat a jövője

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Amikor az Egyesült Államok és Izrael idén február 28-án megtámadta Iránt, akkor aligha gondolta volna bárki, hogy az év végén még mindig ez fogja a legfontosabb témát jelenteni a globális energiaellátás és globális hatalom átalakulása szempontjából. Hormuz esete ugyanakkor másutt is felhívta a figyelmet a tengerszorosok fontosságára, és a vezető erőközpontok sebezhetőségére. Kínának is van miért aggódnia, ráadásul a felemelkedő nagyhatalom előtt jóval összetettebb kihívás áll: a saját érdekeinek az érvényesítésével okozhat olyan biztonsági kihívást, amivel éppen magának árthat a legjobban.

Bezárt nagyhatalom

Kína globális felemelkedésének egyik legnagyobb korlátját a saját földrajza, és az úgynevezett globális fojtópontok jelentik. Előbbi furcsának hathat, hiszen hatalmas területe van, amely mélyen benyúlik az ázsiai kontinensre, míg keleten hosszú, mintegy 14 500 kilométeres tengerparttal bír, a fekvés ideálisnak tűnik. A valóság ennél komplikáltabb: Kínának a történelem során a földrajza sokat segített az idegen ellenséges erőkkel szemben, de egyben zárttá is tette az országot. Az ország déli részén a hegyvidékek és a sűrű dzsungel, nyugaton a hegyláncok égbe szökő csúcsai, míg észak felé a kietlen sivatagok és a hatalmas lakatlan puszták nehezítik meg a közlekedést. Ami egykor előnyt jelentett, az mára inkább akadály, nem véletlen, hogy Peking 2013-ben elindította az Övezet és Út Kezdeményezését (Belt and Road Initiative – BRI), amely egy részben épp ezeket a korlátokat volt hivatott áttörni. A gyakran csak „Új Selyemútnak” nevezett projekt ugyanakkor

nem tudta megváltoztatni a legalapvetőbb szempontokat: a tengeren szállítani egyszerűen sokkal olcsóbb, mint bármelyik másik módon.

Itt térünk vissza ismét a földrajzhoz: Kínának valóban rendkívül hosszú tengerpartja van, ami ideálisnak tűnhet a tengeri hatalommá váláshoz, a gondot ebben ismételten a bekerítettsége jelenti. A nagyhatalomnak itt újra azzal kellett szembesülnie, hogy lényegében kizárólag tengerszorosokon keresztül tudja elérni a nyílt világtengereket. Kelet felé az első és a második szigetlánc áll az útjában, észak felé a Koreai-félsziget és Japán fő szigetei jelentenek akadályt, míg dél felé az indonéz szigetvilág és a Thai-Maláj-félsziget zárja szűkre az útvonalakat.

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Peking ebben a helyzetben több megoldást választhat:

  1. Áttöri a keleti gátat, hogy stabil kijutást biztosítson magának a Csendes-óceán felé;
  2. új útvonalakat keres;
  3. vagy jóval nagyobb hatalmat szerez a meglévő kereskedelmi folyosókon.

Az első opciót jellemzően egy súlyos konfliktussal kötik össze, méghozzá Tajvan katonai inváziójával, amely a távol-keleti térség totális háborúba csúszásával fenyeget. Bár vannak jelei, hogy Peking komolyan számol ezzel a lehetőséggel is, szinte biztosan ez messze a legkockázatosabb, Kína kockára tenné a globális áruforgalom zavartalan haladását, ami rá nézve is súlyos következményekkel járhat. A második opcióra évek óta mutatkoznak jelek, különösen az északi-tengeri útvonal tűnik csábítónak. Hátránya, hogy még mindig kifejezetten veszélyes, az év jelentős részében nem járható és a szükséges infrastrukturális hálózat kiépítettsége kifejezetten hiányos.

A legkézenfekvőbb megoldásnak így a hatalom kiterjesztése tűnik.

A kritikus fojtópont

A déli-délnyugati útvonalon egyértelműen a Malaka-szoros jelenti a legfontosabb pontot, a globális kereskedelem mintegy 30 százaléka halad át a 800 kilométer hosszú, 60 és 200 kilométer széles átjárón. És most vissza a Közel-Kelethez: Hormuz a napnál is világosabban megmutatta, hogy egy szűkület miért is jelent egzisztenciális fenyegetést. Irán a szoros biztonságát viszonylag egyszerűen fel tudta borítani aknákkal, és olcsó drón-, vagy rakétatámadásokkal, ezzel elbizonytalanította a szállítmányozó társaságokat a térségi hajózástól. A húzást pedig az egész világon a bőrükön érezhették az emberek: elszálltak az üzemanyagárak, az északi féltekén pedig a közelgő tél miatt aggódhatnak az országok. A konfliktus megoldása egyelőre nem is látszódik, súlyosabb forgatókönyv esetén Teherán akár még évekig is zsarolhatja a világot – elsősorban az Egyesült Államokat és szövetségeseit – az átjáró körüli bizonytalansággal. Hozzá kell tenni, hogy a tovább gyűrűző hatások miatt ez a rezsim keleti partnereit is kellemetlen helyzetbe sodorja. Az eset ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy

talán mégsem természetes, hogy a tengeri átjárók zavartalanul nyitva állnak, ezért élénken fordult efelé a stratégiai érdeklődés.

A Malaka-szoros pedig még Hormuznál is fontosabb a világ számára, különösen a távol-keleti hatalmak kereskedelme szempontjából, Kína mellett olyan gazdasági óriásokról van szó, mint Japán, Dél-Korea vagy Tajvan. Peking esetében a képlet egyszerű: mivel az összes kereskedelmének mintegy kétharmada halad itt át, ezért elemi érdeke, hogy nyitva maradjon az útvonal. Persze, elgondolkodtató, hogy lehet keresni esetleg egy közeli kerülőutat – például a Szunda-szoros, Lombok-szoros, vagy a Thai-Maláj-félszigeten tervezett csatorna – de ezek drágábbak és ugyanúgy szűk átjárókat jelentenek. Éppen ezért Pekingnek a leglogikusabb lépés egyértelműen az, ha a saját kezébe veszi az irányítást, és kiterjeszti a hatalmát a tengereken, ehhez pedig nagyszabású fejlesztésbe kezdett.

Az elmúlt időszakban egyre több a jele annak, hogy Kína kiemelt figyelmet fordít a flottája megerősítésére, 2026-ra a Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészete (People’s Liberation Army Navy – PLAN) több hadihajóval rendelkezik, mint az amerikai. Tűzerőben és merülőtonnában egyelőre elmaradnak a nagy riválistól, de a hajógyártási kapacitásokat kihasználva az olló egyre inkább zárul, már komoly lehetőségnek tűnik, hogy letaszítják az Egyesült Államokat az élről. Ennek egyik látványos jele, hogy Peking gőzerővel építi a negyedik, immáron – minden jel szerint – nukleáris meghajtású repülőgép-hordozóját, ez a várakozások szerint már minden tekintetben felveszi a versenyt a Ford-osztályú, legnagyobb amerikai monstrumokkal. Itt nem állnak meg a fejlesztésekkel, a tervek szerint a PLAN 2035-re akár kilenc hordozóval is számolhat, ám ez megfeszített tempót jelentene, ami egyelőre nem tűnik reálisnak. A szakértők úgy vélik, hogy jelenleg inkább a hatos szám tűnik valószínűbbnek, már ez a mennyiség is lehetőségek sorát nyitná meg Pekingnek.

A nagyobb számú hordozó kötelékek azt jelentenék, hogy a kínai flotta előtt megnyílnának az opciók és a saját partjaitól távolabb is meg tudnának jelenni, ezzel jóval nagyobb katonai befolyást szerezve számos térségben, akár a Malaka-szoros körül is.

Az elmúlt időszakban a keleti nagyhatalom észrevehetően feszegette is a határait, jóval bátrabban indultak a hadihajók időben és távolságban is hosszabb küldetésekre. 2026 októberében a régebbi hordozó, a Liaoning a Celebesz-tenger felé vette az irányt, ez egy éven belül a második ilyen jellegű műveletét jelentette. A CSIS már februárban felhívta a figyelmet, hogy a PLAN 2025-ben példátlan szintre emelte a tevékenységét az indo-csendes-óceáni térségben, várhatóan idén újabb csúcsot lehet regisztrálni. A Tajvan környéki és a dél-kínai-tengeri jelenlét fokozása mellett egyre nagyobb figyelem jut a már említett első szigetláncon túli útvonalaknak. Mindez mutatja, hogy Peking igyekszik kitörni a szorított helyzetéből, és felméri az esetleges alternatív útvonalak lehetőségét is egyben.  

A másik fontos szempont, hogy a nagyhatalom egyre erősebben szegezi a figyelmét az átjárókra, hogy szükség esetén gyorsan és hatékonyan tudjon fellépni. A térségi országok a mozgásokat nem nézik gyanútlanul, például a Fülöp-szigetek járműve folyamatosan közelről szemlélte a Liaoning elhaladását Mindanao sziget mellett. Ugyanígy a japánok visszatérően hívják fel a figyelmet a gyanús áthaladásokra. A gond ezzel főleg az, hogy

erősen sérti a térségi országok mellett az amerikai érdekeket is, ezzel növelve egy incidens lehetőségét.

A két nagyhatalomnak szorosabbra kellene fűznie a kommunikációt, hogy elkerüljék az esetleges félreértésekből fakadó összetűzéseket. A The Diplomat elemzése arra hívta fel a figyelmet, hogy Washingtonnak ráadásul szembe kell nézni új kihívással is: a karbantartási elégtelenségekkel. Hírhedtté vált eset a USS Benfold rombolóé, amely 2026 nyarán a generátorok meghibásodása miatt 4 napon át sodródott a Dél-kínai-tengeren. Az incidens élesen rávilágított, hogy a Pentagonnak nagyobb flottára lehet szüksége, hogy eleget tudjon tenni a térségi biztonsági vállalásainak a képességei kimerítése nélkül. A megoldást a térségi szövetséges hatalmak terhelésének növelése jelentheti. Legfőbb partner ebben Japán és Dél-Korea lehet, ám a Malaka-szoros számukra is ugyanolyan sebezhetőségi pontot jelent, mint Kínának.  

Paradox dilemma

Fontos megemlíteni, hogy a Malaka-szoros körül egyelőre semmi jele annak, hogy a térségi országok valami hasonlót terveznének, mint amit Irán meglépett a Közel-Keleten. Ugyanakkor az elhúzódó válság hatalmas ütőkártyát adott Teherán kezébe, amennyiben sikerrel jár, és érvényesíteni tudja az akaratát itt, az a világ más részein is felbátoríthatja a politikai szereplőket. Ugyanakkor az itteni forgalom zavartalanságát jóval részletesebb rendszer biztosítja, mint Hormuzál. Számos tengerjogi szerződés garantálja az áthaladást:

  • 1982 óta az ENSZ Tengerjogi Egyezménye (UNCLOS) fekteti le a legfontosabb szabályokat, amelyek biztosítják a tranzitáthaladás jogát,
  • 1988-ben a SUA-egyezménnyel a fenyegető veszélyekkel szemben lépnek fel (kalózkodás, terrorizmus stb.), később a témakörben a 2000-es években megkötötték a ReCAAP-ot is.
  • Az egyik legfontosabb szempontot a Malaka-szorosnál a Szingapúr, Malajzia és Indonézia jelentette háromoldalú együttműködés jelentette, ez többek között koordinált járőrözést jelentett az útvonalon.

Az egyezmények mellett ennél is fontosabb adalék, hogy a dél-kelet-ázsiai régió jóval nyugodtabb, mint a Közel-Kelet. A CFR Global Conflict Tracker oldala előbbinél két feszültséggócot azonosít: a mianmari polgárháborút és a dél-kínai-tengeri területi kérdéseket, utóbbinál azonban szinte csak úgy sorakoznak a kríziseket jelző pontok. Előbbiek közül a tengeri hajózást egyértelműen a Dél-kínai-tenger konfliktusa jelenti, ugyanakkor fontos szempont, hogy ennek természete nagyrészt éppen abból fakad, hogy Peking a térségben szeretne nagyobb hatalmat gyakorolni. Neki pedig

nem igazán hasznos, hogy a saját érdekei ellen menjen, és ellehetetlenítse a térségi hajózást, így ezt nem lehet reális veszélynek tekinteni – legalábbis egyelőre.

A Malaka-szorosnál nincsenek olyan országok vagy félkatonai csoportok közötti ellentétek, amelyek valós aktív fenyegetést jelentenének az áthaladásra, itt sokkal nagyobb meglepetést jelentene a biztonsági lánc megszakadása.

Ezt igyekeznek a helyi országok is hangsúlyozni, például Vivian Balakrishnan szingapúri külügyminiszter már áprilisban kizárta, hogy a térségben szintén blokádra kelljen számítani, vámok kivetését is elutasította, ezzel a nemzetközi hangulatot nyugtatva. Hozzátette, hogy a térégben egyetértés van a három ország között, mindenkinek egyértelműen a nyugodt és biztonságos tengeri közlekedés az elsődleges szempontja. Összességében az a furcsa paradox helyzet alakult ki, hogy

a délkelet-ázsiai térségben a kínai befolyás növekedése okozhat biztonsági problémákat, ami lényegében Pekingnek sem lenne jó.

Éppen ezért a PLAN-nak is mérlegelnie kell, hogy meddig mehet el a nyomásgyakorlás terén, hogy ez a saját érdekeit ne veszélyeztesse, miközben éppen a hatalmának kiterjesztésén dolgozik.

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Címlapkép forrása: Yong Teck Lim/Getty Images

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