Kiderült, miről tárgyal Trump, Putyin és Hszi: komoly pofon érheti Oroszországot a csúcstalálkozón

A jövő hét során az amerikai vezető Vlagyimir Putyin orosz, és Hszi Csin-ping kínai elnökkel fog találkozni az APEC csúcsán. Eddig folyamatosan voltak találgatások arról, hogy milyen témák merülhetnek fel, visszatérően a nukleáris fegyverkezés, illetve az iráni és az ukrajnai háborúk merültek fel a lehetséges ügyek között.

Az elnök világossá tette, hogy többek között a nukleáris fegyverek számának csökkentéséről fog tárgyalni a világban. Ez az elterjedés, Trump elnök véleménye szerint, nagyon veszélyes

- emelte ki a szóvivő, megerősítve, hogy az amerikai elnök ezt tekinti a legfontosabb kérdésnek.

A korábban megnevezett két háború közül azonban csak az egyik kerülhet be a témák közé, Wales szerint ez a Közel-Keleten zajló konfliktus lehet:

Azt hiszem, az elnök szándékában áll beszélni Iránról a Hszi Csin-pinggel és Vlagyimir Putyinnal folytatott háromoldalú találkozón. Kína nem igazán része ennek a folyamatnak, ezért nem tűnik helyénvalónak, hogy Ukrajnáról is ott tárgyaljunk

– zárta le a Fehér Ház szóvivője.

Amennyiben valóban nem kerül Ukrajna szóba, az komoly arcvesztést jelenthet Moszkvának, ugyanis a Kreml igyekezett elérni, hogy Kijev és az európai képviselők nélkül beszéljenek a konfliktusról. Ezzel igyekezett volna vélhetően további nyomást helyezni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy engedjen az orosz követeléseknek.

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