Mélyen Oroszországon belül mért csapást Ukrajna: lángok csaptak fel a kulcsfontosságú olajlétesítménynél

Az ukrán erők a Szamarai területen található Proszvet település közelében működő olajvezeték-irányító állomásra mértek csapást,

amely mintegy 950 kilométerre keletre fekszik az ukrán ellenőrzés alatt álló területektől.

A katonai jelentések szerint a támadás következtében a telephelyen több olajtároló tartály is kigyulladt.

Ez az állomás az orosz energiaexport-rendszer egyik legfontosabb csomópontja, így már korábban is célpontja volt az orosz olajipari infrastruktúra elleni mélységi ukrán támadásoknak. Ide futnak be a Tatárföldről, Nyugat-Szibériából és más orosz régiókból érkező csővezetékek. Ebben a létesítményben keverik ki az Urals típusú kőolajat, amely a teljes orosz olajkivitel akár felét is adhatja.

A vezérkar azt is megerősítette, hogy az ukrán határtól több mint 340 kilométerre keletre fekvő Lipeck-2 katonai repülőtérre is csapást mértek.

A támadás során találat ért egy repülőgép-karbantartó berendezéseket tároló hangárt, egy kerozintartályt, valamint a bázis központi vezetési pontját is.

A Szu-34-es, Szu-35-ös és MiG-31-es harci gépek állomáshelyeként ismert lipecki légibázist szintén nem először érte támadás. Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) adatai szerint korábban, 2025 decemberében ukránbarát partizánok két orosz Szu-30-as vadászrepülőgépet gyújtottak fel a Lipeck melletti repülőtéren.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio