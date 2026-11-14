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Merész követeléssel állt elő Moszkva, Putyin felosztaná Európát – Ukrajnai háborús híreink szombaton
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Merész követeléssel állt elő Moszkva, Putyin felosztaná Európát – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Portfolio
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A német Bild értesülései szerint Moszkva a békéért cserébe a NATO egyik tagországának kilépését követeli a védelmi szövetségből. A Kreml legmagasabb köreiből érkező elképzelés alapján Finnországnak ki kellene lépnie a katonai szövetségből, míg a balti országokból a katonákat kellene kivonni. Tegnap Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke pénteken Budapesten, a NATO Katonai Bizottságának elnökével, Giuseppe Cavo Dragone admirálissal közösen tartott sajtótájékoztatót, ekkor a Magyarországot fenyegető külföldi szabotázsakciók is szóba kerültek – írja az MTI. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Rámozdultak az amerikai szenátorok Elon Muskra: gyanús művelet zavarhatta meg a frontot Ukrajnában

A Bloomberg szerint a demokrata politikusok felszólították Elon Muskot, hogy minden információt őrizzen meg a Starshielddel kapcsolatban.

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Rámozdultak az amerikai szenátorok Elon Muskra: gyanús művelet zavarhatta meg a frontot Ukrajnában
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Súlyos hírszerzési kudarc az Egyesült Államokban: egy gázprojekt álcája alatt gyűjthetett katonai adatokat Oroszország

A Defense One arról ír a ProPublica nyomán, hogy egy alaszkai gázprojekt valójában egy orosz titkosszolgálati trükk lehet.

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Súlyos hírszerzési kudarc az Egyesült Államokban: egy gázprojekt álcája alatt gyűjthetett katonai adatokat Oroszország
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Riasztott a hírszerzés: súlyos orosz beavatkozás készül jövőre

A norvég rendőrségi biztonsági szolgálat (PST) figyelmeztetést adott ki, mivel szerintük Oroszország jövőre beavatkozást készít elő az országban – közölte a Militarnyi.

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Riasztott a hírszerzés: súlyos orosz beavatkozás készül jövőre
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Kiderült, miről tárgyal Trump, Putyin és Hszi: komoly pofon érheti Oroszországot a csúcstalálkozón

A Fehér Ház szóvivője, Olivia Wales elmondta, hogy milyen témával készül Donald Trump amerikai elnök a sencseni hármas csúcstalálkozóra – közölte az Iran International.

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Kiderült, miről tárgyal Trump, Putyin és Hszi: komoly pofon érheti Oroszországot a csúcstalálkozón
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Kiszivárgott a titkos dokumentum: Putyin a hidegháborús modell alapján osztaná fel egész Európát

Oroszország ismét azt követeli a NATO-tól, hogy vonja vissza csapatait az 1997-es határok mögé, és számolja fel kelet-európai katonai bázisait. Az Abu-Dzabiban zajló zárt ajtós tárgyalásokon bemutatott feltételek között szerepel az Ukrajnának nyújtott nyugati fegyverszállítások teljes leállítása, valamint a brit és a francia nukleáris védőernyő korlátozása is - tudósított a New York Times.

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Kiszivárgott a titkos dokumentum: Putyin a hidegháborús modell alapján osztaná fel egész Európát
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Merész követeléssel állt elő Moszkva, súlyos fenyegetésre figyelmeztet a NATO – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

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Címlapkép forrása: Cameron Jones-Manley/Anadolu via Getty Images

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