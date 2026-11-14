Merész követeléssel állt elő Moszkva, súlyos fenyegetésre figyelmeztet a NATO – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Holdblog Venni vagy bérelni kell most a lakást? Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The

Holdblog Régimódi csalás lett az újtípusú neobank veszte Becsődölt bank, hoppon maradt befektetők és egy letartoztatásban lévő jegybankár. Az Ueno bankot néhány év alatt már nagyjából hárommillióan használták, majd egy régivágású bankcsalá

Bankmonitor A magyarok felét már megkörnyékezték a kibercsalók: minden hatodik felnőtt pénzt is veszített Minden második magyar találkozott már kibercsalási kísérlettel, és az, hogy a csalók végül sikerrel járnak-e, a közhiedelemmel ellentétben független a kiszemelt áldozat iskolázottságától

GDPR Amikor a chatbot lebuktat... A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

Grandio Blog Adóemelések és visszafogott beruházások: min múlik a 2027-es költségvetés sikere? A 2027-es költségvetés érdemi hiánycsökkentést tervez, amelyben az adóemelések és az állami kiadások visszafogása egyaránt szerepet kapnak. A beruházásoknál ugyanakkor nemcsak az elköltö

Holdblog Kiválasztották a vagyonkezelési és befektetési szakma legjobbjait Kiosztotta a Portfolio.hu az idei Investment and Wealth Management Awards gálán a díjakat, a HOLD Alapkezelő két kategóriában is aranyérmet hozott el: Az év Magyarországon... The post Kiválaszto

RSM Blog Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu