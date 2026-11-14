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Rámozdultak az amerikai szenátorok Elon Muskra: gyanús művelet zavarhatta meg a frontot Ukrajnában
Globál

Rámozdultak az amerikai szenátorok Elon Muskra: gyanús művelet zavarhatta meg a frontot Ukrajnában

Portfolio
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A Bloomberg szerint a demokrata politikusok felszólították Elon Muskot, hogy minden információt őrizzen meg a Starshielddel kapcsolatban.

Az elmúlt időszakban Ukrajnában visszatérően probléma, hogy a Starlink katonai változata, a Starshield nem működik megfelelően. Felmerült a gyanú, hogy a hirtelen szolgáltatásromlások elsősorban az amerikai kormányzati döntéseknek, vagy egyenesen Elon Musknak köszönhetőek, akik ezzel akarnak nyomást gyakorolni Kijevre, hogy menjenek bele egy Ukrajna számára kedvezőtlen békemegállapodásba Oroszországgal. Demokrata szenátorok viszont kulcsfontosságú kérdéssé szeretnék tenni a cég háborús szerepvállalását Ukrajnában.

Emiatt Jeanne Shaheen, New Hampshire-i és Chris Coons, Delaware-i szenátor Musknak írt levelükben arra hívták fel a figyelmet, hogy mindez komoly kérdéseket vet fel a SpaceX kritikus kommunikációs képességek feletti ellenőrzésével kapcsolatban.

Az Egyesült Államok nem engedheti meg, hogy a kritikus nemzetbiztonsági képességeket átláthatatlan döntéshozatalnak vagy egyoldalú zavarásnak vessék alá kormányzati felhatalmazás és elszámoltathatóság nélkül

– írták.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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