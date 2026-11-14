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Riasztott a hírszerzés: súlyos orosz beavatkozás készül jövőre
Globál

Riasztott a hírszerzés: súlyos orosz beavatkozás készül jövőre

Portfolio
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A norvég rendőrségi biztonsági szolgálat (PST) figyelmeztetést adott ki, mivel szerintük Oroszország jövőre beavatkozást készít elő az országban – közölte a Militarnyi.

A jelentés szerint a nagyhatalom hírszerző ügynökségei szabotázsakciókat terveznek 2027-ben a norvégiai infrastruktúra ellen.

Kemény okunk van feltételezni, hogy az orosz hírszerzés szabotázsakciókat fog végrehajtani Norvégiában a következő évben

– hangsúlyozta Inger Haugland, a PST állami fenyegetések elhárításáért felelős osztályának vezetője.

Hozzátették, hogy kifejezetten a védelmi szereplőket, a katonai logisztikát biztosító vállalatokat, vagy a hadiipari üzemeket érheti támadás, de nem zárták ki az energetikai célpontok elleni műveleteket sem. Azt elmondták, hogy eddig nem érzékeltek egyetlen konkrét szabotázskísérletet sem, ugyanakkor hozzátették, hogy az oroszok régóta felderítést végeznek.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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