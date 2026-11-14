Súlyos hírszerzési kudarc az Egyesült Államokban: egy gázprojekt álcája alatt gyűjthetett katonai adatokat Oroszország

Az Egyesült Államok legnagyobb és legészakibb államának számító Alaszka közismert arról, hogy a végtelen fagyos területek alatt hatalmas ásványkincs-készletek lapulnak. A tundra alatt rejtőző, kiaknázatlan földgáz felkutatására az Egyesült Arab Emírségek egyik vállalata jelezte érdeklődését, ez pedig nyitott fülekre talált Washingtonban is. Az ígéretek között szerepelt, hogy egy bizonyos időt követően a létesítmény majd amerikai tulajdonba kerül, a döntéshozók pedig remek energetikai lehetőséget láttak az elképzelésben. Úgy vélték, hogy
a kitermelt mennyiség hozzájárulhat a térség gazdasági fellendüléséhez az exporton keresztül.
A projekthez megérkeztek az első felmérők, a tengerfenéken végeztek kutatásokat, méghozzá a Transzalaszka Csővezeték-rendszer közvetlen közelében. Ez egyébként az amerikai energia-ellátás egyik kulcsfontosságú eleme. A közelben az amerikai katonai alakulatok több tagja végzett műveleteket, például a tengeralattjárók gyakorolták a befagyott tengeren a merülést és a felszínre emelkedést. A vizsgálatok ugyanakkor egyáltalán nem voltak nemzetbiztonsági szempontból ártatlanok, ugyanis rengeteg adat jutott el innen az orosz Novatekhez, mivel valójában innen irányították a projektet.
Az egyelőre nem világos, hogy pontosan milyen mélységben és milyen részletességgel gyűjtöttek adatokat Alaszka nemzetbiztonsági szempontból rendkívül érzékeny térségéből. Heather Conley, a Külügyminisztérium korábbi tisztviselője elmondta, hogy ez „szuperérzékenynek számító terület”:
Bármilyen tudományos adat azonnal kettős felhasználású, ami azt jelenti, hogy mind katonai, mind polgári célokat szolgálhat
– emelte ki.
Az elmúlt években egyértelműen növekedett az oroszok fenyegető jelenléte az északi sarkvidéken, erről már a norvég biztonsági szolgálatok is beszámoltak. Troy Bouffard, a fairbanksi Alaszkai Egyetem Sarkvidéki Biztonsági és Rugalmassági Központjának igazgatója egyenesen hírszerzési kudarcnak nevezte, hogy egy orosz vállalat ilyen térségben végezhetett felméréseket. Az információszerzés egészen 2026 őszéig zajlott, eddigre viszont többen is felhívták a figyelmet, hogy valójában egy orosz „cselről” van szó. A helyi leányvállalat, a Polar Train vezérigazgatója, Joel Riddle és stábja arra sürgette a finanszírozókat, hogy keressenek más helyszínt a kutatásokhoz, mivel
a kiszemelt térség nem ideális a beruházásokhoz, de ez sem hatotta meg a hivatalosan az Egyesült Arab Emírségekből érkező csapatot.
A Novatek kifejezetten elutasította, hogy kényes adatokat igyekeznek szerezni a projekten keresztül az Egyesült Államok stratégiai infrastruktúrájáról. Szerintük arra koncentrálnak, hogy minél gyorsabban beindulhasson a kitermelés és elépüljön az LNG-hez szükséges infrastruktúra. Az ügy politikai témává lett, mivel Donald Trump az elmúlt időszakban az energetikai területen fokozni próbálta az együttműködését Oroszországgal, mindezt felhasználva – hivatalosan – az ukrajnai háború lezárásához. A mostani eset azonban több amerikai törvényhozó számára is problémaként jelent meg, és kezdeményezték, hogy a jövőben a kínai és az orosz járművek e nagyon közlekedhessen az amerikai Arktisz-közeli vizeken. A Polar Trainról jelenleg úgy tartják, hogy 2030-ban indulhat az első LNG-szállítmány.
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