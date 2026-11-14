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Szintet léphet a fegyverkezés: Európát és Amerikát is célba veheti az iszlamista rezsim a rakétáival
Globál

Szintet léphet a fegyverkezés: Európát és Amerikát is célba veheti az iszlamista rezsim a rakétáival

Portfolio
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Az iráni Forradalmi Gárda olyan rakéták fejlesztésébe kezdhet, amivel akár a világ másik felén is le tudnának csapni – szemlézte a Tasznim közlését az Iran International.

Modzstaba Hámenei iráni ajatollah kiadta az utasítást Iránban, hogy a rezsim elleni fenyegetésekre adjanak „azonnali és hatékony, földrajzi korlátozások nélküli választ”. A hírügynökség szerint ez lehet az a jelzés, hogy Teheránban eltekinthetnek az eddigi, maximum 2000 kilométeres hatótávolságra képes ballisztikus rakéták fejlesztésétől. Konkrétumokat is megnevezetek: a Horramsahr-4 a robbanófej méretének csökkentésével jelentős növekedést érhetne el a hatótávolságban, nagyjából 3000-4000 kilométeres távolságban is veszélyes lehetne.

A megnövelt hatótávolság már az európai katonai bázisokra is veszélyt jelentene.

Egy másik jelentés arról ír, hogy az országban meglévő műholdindítási potenciált is a rakétafejlesztés szolgálatába lehetne állítani. Úgy vélik, ezzel a lépéssel interkontinentális ballisztikus rakétákat tudnának fejleszteni, amik akár 10 ezer kilométeres távolságban is veszélyt jelentenének. Ezekkel már az Egyesült Államok bizonyos részeit is elérnék.

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