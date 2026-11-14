Történelmi kísérletbe kezdett a SpaceX: az utolsó pillanatban kellett leállítani a bravúros manővert

A 124 méter magas rakétarendszer pénteken, helyi idő szerint 16:45-kor (magyar idő szerint 23:45-kor) emelkedett a magasba a texasi Boca Chicában található Starbase űrbázisról. A SpaceX előzetes tervei szerint a Starship ezen, 15. tesztrepülésén olyat kíséreltek volna meg, amelyet korábban még sosem: a raktétarendszer első és második fokozatát is "elkapták" volna a kilövőállványon.

Az előzetes tervek szerint a Super Heavy névre keresztelt első fokozatnak hat és fél perccel az indítás után kellett volna visszatérnie az indítótoronyhoz, hogy annak kifejezetten erre a célra kialakított karjaiba ereszkedjen vissza. Ez a manőver három korábbi teszt során már sikerült a SpaceX-nek. A rakétafokozat tegnap el is kezdte megközelíteni a kilövőállást, azonban a vállalat biztonsági okokból az utolsó pillanatban úgy döntött, inkább a tengerbe irányítja a fokozatott.

A Super Heavy a vízre történő landolás után látványosan összehorpadt és lángba is borult.

A rakéta felső fokozata, a Ship zavartalanul folytatta eközben a küldetést, amelynek során a tervek szerint 26 darab Starlink-műholdat állít majd pályára. Az űrhajó a tervek szerint 14-szer kerüli meg a Földet, mielőtt – 22 és fél órával a felbocsátás után – visszatérne a texasi indítótoronyhoz. A SpaceX csak az űrbeli állapotfelmérés után dönti el, hogy szombaton, magyar idő szerint 23:15 körül megpróbálja-e a elkapni a visszatérő felső fokozatot. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlelnek, a biztonsági protokolloknak megfelelően ezt az egységet is az óceánba irányítják.

A SpaceX az elmúlt években azért is tudott egyeduralkodó lenni az űrrakéták piacán, mert az újrafelhasználható első fokozattal rendelkező Falcon rakétái rendkívül költséghatékonyak. A Starshippel ezt is szeretnék fejleszteni, ugyanis a jövőben a tervek szerint a teljes rakétarendszer újrafelhasználható lenne.

A tesztrepülés eredményeit nemcsak az év elején tőzsdére bevezetett SpaceX részvényesei, hanem az amerikai űrhivatal, a NASA is kiemelt figyelemmel kíséri. A Starship fejlesztésének üteme ugyanis közvetlen hatással van az ügynökség azon tervére, hogy 2028-ban ismét embert juttasson a Holdra. A SpaceX szerződést kötött arra, hogy a Ship fokozatot holdi leszállóegységgé alakítsa át, ám a fejlesztés eddig a tervezettnél jóval lassabban halad, ami nehéz helyzetben hozhatja az amerikai űrügynökséget.

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