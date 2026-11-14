8°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Trump felvázolta, hogyan döntené be a rezsimet három nap alatt, de az egyik legfontosabb szövetségese az összeomlás szélére került
Globál

Trump felvázolta, hogyan döntené be a rezsimet három nap alatt, de az egyik legfontosabb szövetségese az összeomlás szélére került

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump amerikai elnök egy pénteken megjelent interjúban arról beszélt, hogy a jemeni húszik rakéta- és dróntámadásaival küzdő Szaúd-Arábia éppen "széthullóban van". Az elnök emellett azzal kérkedett, hogy három nap alatt képes lenne elpusztítani Iránt, ám a saját gyengeségeikkel küzdő öböl menti államok kérésére egyelőre lemondott erről a lépésről - tudósított a Middle East Eye.

A Stephen A. Smithnek adott interjúban Trump kifejtette, hogy a polgári infrastruktúra támadásával rendkívül gyorsan térdre kényszeríthetné Teheránt, mivel az első napon megsemmisítené az ország villamosenergia-hálózatát, a másodikon a hídjait, a harmadikon pedig a termelőkapacitásait. Állítása szerint azonban az Egyesült Államok legszorosabb szövetségesei közé tartozó

Szaúd-Arábia – saját válságos helyzetére hivatkozva – arra kérte őt, hogy egyelőre ne változtasson a jelenlegi állapoton.

Trump hozzátette, hogy Katar, Kuvait, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein is sokkal szívesebben választja a kivárást.

Nem ez az első alkalom, hogy az amerikai elnök nyilvánosan dicsekszik azzal, mekkora befolyása van a biztonságát a második világháború óta Washingtonra alapozó királyságra, és személyesen Mohamed bin Szalmán trónörökösre. Még márciusban, az Irán elleni háború tetőpontján Trump gúnyosan megjegyezte, hogy a szaúdi vezető korábban azt hitte, egy újabb gyenge kezű amerikai elnökkel lesz dolga, most viszont kénytelen kedvesnek lenni hozzá és a kegyeit keresni.

Még több Globál

Merész követeléssel állt elő Moszkva, Putyin felosztaná Európát – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Rámozdultak az amerikai szenátorok Elon Muskra: gyanús művelet zavarhatta meg a frontot Ukrajnában

Szintet léphet a fegyverkezés: Európát és Amerikát is célba veheti az iszlamista rezsim a rakétáival

Bár Szaúd-Arábia elkerülte a legsúlyosabb csapásokat az amerikai–izraeli–iráni háború során – amikor Teherán megtorlásként a kisebb öböl menti államokat vette tűz alá –, az ország azóta a jemeni húszik célpontjává vált. A Rijád által támogatott, nemzetközileg elismert kormány és az Irán-barát felkelők közötti tűzszünet a nyáron összeomlott, a harcok pedig újra fellángoltak. A húszik szaúdi repülőtereket, energetikai létesítményeket és városokat támadnak, ami fennakadásokat okozott az energiaexportban, és arra kényszerítette az országot, hogy lemondja az olajfüggőség csökkentését célzó gazdasági konferenciáit.

Trump helyzetértékelését a háború pusztító regionális hatásairól sok elemző osztja, bár saját külügyminisztere, Marco Rubio a héten még igyekezett kisebbíteni az öböl menti országok nehézségeit. Az elnök ezzel együtt hangsúlyozta, hogy ezek az államok kiváló befektetők, amelyek több ezer milliárd dollárt költenek el az Egyesült Államokban, így Washington az ő igényeikhez igazítja a védelmi stratégiáját. A szoros gazdasági és katonai kapcsolatokat jelzi, hogy az amerikai külügyminisztérium szeptemberben hagyta jóvá 48 darab F–35-ös vadászbombázó eladását Rijádnak, egy akár 24 milliárd dolláros történelmi üzlet keretében.

A jelenlegi tervek szerint a Trump-adminisztráció nem készül újabb, totális háborút indítani Irán ellen, ehelyett a Hormuzi-szoros blokádjával kívánja megfojtani az ország gazdaságát.

Rubio a hét elején rámutatott arra, hogy jelenleg kizárólag az iráni olaj nem tud folyamatosan kijutni a szoroson keresztül. A külügyminiszter szerint a Teheránra nehezedő gazdasági nyomás már most is annyira pusztító, hogy az elnök megítélése alapján nincs szükség nagyobb katonai műveletekre.

Kapcsolódó cikkünk

Bármikor kirobbanhat a háború: készülnek a forgatókönyvek, életbe lépett a legmagasabb készültségi szint

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Venni vagy bérelni kell most a lakást?

Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Ez is érdekelhet
Több milliárd készpénzt talált az NVVH a volt miniszterhez köthetően: megszólalt a Fidesz sajtófőnöke
Mindenki erre kíváncsi most: 40 kérdés, 40 válasz az új felújítási programról
Kész, vége: elegük lett az időzónaváltásból, eltörlik az átállást a Föld legnagyobb szigetén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility