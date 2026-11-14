Trump felvázolta, hogyan döntené be a rezsimet három nap alatt, de az egyik legfontosabb szövetségese az összeomlás szélére került

A Stephen A. Smithnek adott interjúban Trump kifejtette, hogy a polgári infrastruktúra támadásával rendkívül gyorsan térdre kényszeríthetné Teheránt, mivel az első napon megsemmisítené az ország villamosenergia-hálózatát, a másodikon a hídjait, a harmadikon pedig a termelőkapacitásait. Állítása szerint azonban az Egyesült Államok legszorosabb szövetségesei közé tartozó
Szaúd-Arábia – saját válságos helyzetére hivatkozva – arra kérte őt, hogy egyelőre ne változtasson a jelenlegi állapoton.
Trump hozzátette, hogy Katar, Kuvait, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein is sokkal szívesebben választja a kivárást.
Nem ez az első alkalom, hogy az amerikai elnök nyilvánosan dicsekszik azzal, mekkora befolyása van a biztonságát a második világháború óta Washingtonra alapozó királyságra, és személyesen Mohamed bin Szalmán trónörökösre. Még márciusban, az Irán elleni háború tetőpontján Trump gúnyosan megjegyezte, hogy a szaúdi vezető korábban azt hitte, egy újabb gyenge kezű amerikai elnökkel lesz dolga, most viszont kénytelen kedvesnek lenni hozzá és a kegyeit keresni.
Bár Szaúd-Arábia elkerülte a legsúlyosabb csapásokat az amerikai–izraeli–iráni háború során – amikor Teherán megtorlásként a kisebb öböl menti államokat vette tűz alá –, az ország azóta a jemeni húszik célpontjává vált. A Rijád által támogatott, nemzetközileg elismert kormány és az Irán-barát felkelők közötti tűzszünet a nyáron összeomlott, a harcok pedig újra fellángoltak. A húszik szaúdi repülőtereket, energetikai létesítményeket és városokat támadnak, ami fennakadásokat okozott az energiaexportban, és arra kényszerítette az országot, hogy lemondja az olajfüggőség csökkentését célzó gazdasági konferenciáit.
Trump helyzetértékelését a háború pusztító regionális hatásairól sok elemző osztja, bár saját külügyminisztere, Marco Rubio a héten még igyekezett kisebbíteni az öböl menti országok nehézségeit. Az elnök ezzel együtt hangsúlyozta, hogy ezek az államok kiváló befektetők, amelyek több ezer milliárd dollárt költenek el az Egyesült Államokban, így Washington az ő igényeikhez igazítja a védelmi stratégiáját. A szoros gazdasági és katonai kapcsolatokat jelzi, hogy az amerikai külügyminisztérium szeptemberben hagyta jóvá 48 darab F–35-ös vadászbombázó eladását Rijádnak, egy akár 24 milliárd dolláros történelmi üzlet keretében.
A jelenlegi tervek szerint a Trump-adminisztráció nem készül újabb, totális háborút indítani Irán ellen, ehelyett a Hormuzi-szoros blokádjával kívánja megfojtani az ország gazdaságát.
Rubio a hét elején rámutatott arra, hogy jelenleg kizárólag az iráni olaj nem tud folyamatosan kijutni a szoroson keresztül. A külügyminiszter szerint a Teheránra nehezedő gazdasági nyomás már most is annyira pusztító, hogy az elnök megítélése alapján nincs szükség nagyobb katonai műveletekre.
Címlapkép forrása: Portfolio
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