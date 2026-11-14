Váratlan fordulat, mégsem vonnak ki annyi amerikai katonát Európából

Jelentősen enyhülhetnek az amerikai csapatkivonási tervek Európában, az amerikai kormány korábban akár 25 ezer katona kivonását is mérlegelhette, a legfrissebb elképzelések szerint viszont csak 5 ezer fővel csökkenhet az amerikai katonai jelenlét Európában. A fordulat mögött az európai NATO-tagállamok növekvő védelmi kiadásai és az iráni háború tapasztalatai állnak. Az amerikai hadvezetés ugyanis felismerte, hogy az európai katonai bázisok az Egyesült Államok közel-keleti hadműveleteiben is fontos szerepet játszanak, írja a Bloomberg.

A vártnál jóval kisebb mértékben csökkentheti az Egyesült Államok az Európában állomásozó katonáinak számát.

A kontinensen jelenleg közel 80 ezer amerikai katona teljesít szolgálatot, az európai szövetségesek korábban akár 25 ezer fős csapatkivonástól is tartottak, a Bloombergnek nyilatkozó, az egyeztetéseket ismerő források szerint most már jóval kisebb lépés valószínű.

A NATO-szövetségesek jelenleg arra számítanak, hogy összesen 5 ezer amerikai katonát vonhatnak ki Európából.

A döntés hátterében részben az áll, hogy Washington kedvezően fogadta az európai országok védelmi kiadásainak növelését. Az amerikai vezetés emellett az elhúzódó iráni háború során egyre inkább felismerte, hogy az európai katonai jelenlét nemcsak a kontinens biztonsága, hanem az Egyesült Államok globális katonai műveletei szempontjából is fontos.

Az amerikai hadsereg ugyanis jelentős mértékben támaszkodik az európai támaszpontokra és a szövetséges országok légterének használatára a közel-keleti hadműveletek során. Az európai katonai infrastruktúra lehetővé teszi, hogy Washington gyorsan és hatékonyan mozgasson erőket a térségek között, ami különösen felértékelődött az Irán elleni háború elhúzódásával.

Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete a hónap elején már utalt arra, hogy nem várható jelentős csapatkivonás. Mint fogalmazott, az Egyesült Államoknak számos olyan katonai eszköze és képessége van Európában, amelyek pontosan ott helyezkednek el, ahol Washington látni szeretné őket.

A tervezett létszámcsökkentés elsősorban Németországot érintheti, ahol jelenleg a legnagyobb amerikai katonai kontingens állomásozik. A NATO keleti szárnyán ugyanakkor akár erősödhet is az amerikai katonai jelenlét. Az Oroszországgal határos szövetséges országok egy része ugyanis kész lenne hozzájárulni az amerikai csapatok állomásoztatásának költségeihez.

A Pentagonban még nem született végleges döntés. Elbridge Colby, a védelmi minisztérium politikai ügyekért felelős államtitkára hamarosan hivatalos jelentést készít Pete Hegseth védelmi miniszter számára a lehetséges változtatásokról. Alexus Grynkewich tábornok, a NATO európai erőinek főparancsnoka és az amerikai európai haderő vezetője már szeptemberben több lehetséges forgatókönyvet is bemutatott. A jelenlegi menetrend szerint Hegseth december 1-jén terjesztheti Donald Trump elé a végleges javaslatokat.

Pete Hegseth az év elején a NATO-szövetségesek előtt arról beszélt, hogy az Egyesült Államok nem fordíthat több figyelmet és pénzt Európa védelmére, mint maguk az európai országok. A védelmi miniszter szerint Európának elsődleges felelősséget kell vállalnia hagyományos katonai védelméért.

Az iráni háború viszont új megvilágításba helyezte az amerikai katonai jelenlét kérdését. Az európai bázisok és a szövetséges országok támogatása az Egyesült Államok saját stratégiai érdekeit is szolgálja. Wes Streeting brit védelmi miniszter október közepén Washingtonban arról beszélt, hogy az amerikai csapatok európai állomásoztatása alapvetően az Egyesült Államok érdekeiből következik, még akkor is, ha ezt gyakran Európa védelmével indokolják.

A csapatkivonás mértékét az amerikai belpolitikai folyamatok is korlátozhatják. A kongresszus tavaly olyan jogszabályt fogadott el, amely megnehezíti az európai amerikai katonai jelenlét jelentős csökkentését. A szabályozás értelmében a Pentagon nem viheti 76 ezer fő alá az Európában állomásozó katonák számát, és nem számolhat fel katonai bázisokat vagy vonhat ki jelentős haditechnikai eszközöket a szövetségesekkel folytatott egyeztetések és részletes kockázatelemzés nélkül.

A jelenlegi felülvizsgálat már figyelembe veszi a NATO katonai vezetésének kockázatértékelését és az európai szövetségesek visszajelzéseit, ami lehetőséget adhat a kormányzatnak arra, hogy megfeleljen a jogszabályi követelményeknek.

További korlátot jelenthet Trump számára a november 3-i félidős választások nyomán várható demokrata kongresszusi hatalomátvétel, amely a költségvetési döntéseken keresztül is szűkítheti az elnök mozgásterét.

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