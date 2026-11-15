Áll a bál: egymás után aknára futottak és lángba borultak az olajszállítók a Hormuzi-szorosban

Három olajszállító tartályhajó gyulladt ki szombaton a Hormuzi-szorosban, miután tengeri aknákra futottak – jelentette az iráni állami média az ország haditengerészetére hivatkozva. Az iráni hatóságok szerint a járművek tiltott útvonalon próbáltak meg áthaladni a stratégiai jelentőségű vízi úton, amikor a robbanások bekövetkeztek.

Az első incidens szombat reggel történt a Hormuzi-szoros keleti részén, ahol egy tartályhajó futott aknára. Később, a nap folyamán

további két olajszállító járt hasonlóan ugyanebben a térségben.

Az IRNA állami hírügynökség az Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészetét idézve közölte, hogy az esti órákban megsérült két hajó megsértette az előírásokat. A beszámoló szerint a tartályhajók egy lezárt szakaszon próbáltak meg átjutni a szoroson, amikor aknára futottak, felrobbantak, majd lángba borultak. A Reuters hírügynökség független forrásból egyelőre nem tudta megerősíteni az iráni közléseket.

Teherán az utóbbi időben szigorú korlátozásokat vezetett be a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalomra, és már több olyan vízi járművet is megtámadott, amelyek állítása szerint megszegték ezeket a szabályokat. Irán ezekkel a lépésekkel a stratégiai fontosságú tengeri útvonal feletti ellenőrzését igyekszik megerősíteni, miközben politikai nyomást gyakorol az Egyesült Államokra.

Forrás: Reuters

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