Bekövetkezett, amitől sokan tartottak: több mint 2500 kilométeres hatótávolságú hiperszonikus fegyvert fejlesztenek a nyugati nagyhatalmak

A bajorországi Schrobenhausenben működő MBDA-laboratóriumokban német vezetés alatt egy
több mint 2500 kilométer hatótávolságú, a hangsebesség tízszeresénél gyorsabban haladó hiperszonikus siklóeszközön dolgoznak.
A rakétahajtóművel nagy magasságba emelkedő eszköz leválik a hordozórakétáról, majd változtatható, nehezen kiszámítható röppályán közelíti meg célját.
A brit vezetésű fejlesztési program keretében egy új, több mint 2000 kilométer hatótávolságú robotrepülőgép, a High-End Cruise Missile (HECM) is készül. A két fegyverrendszer a Deep Precision Strike, vagyis a nagy mélységű precíziós csapásmérő képesség kialakítását szolgálja. A programot Boris Pistorius német és akkori brit védelmi miniszter, John Healey 2025 májusában jelentette be Berlinben.
Gottschild szerint a hiteles elrettentéshez olyan fegyverekre van szükség, amelyekkel az ellenséges területek mélyén található logisztikai útvonalak, parancsnoki központok és katonai létesítmények is támadhatók. A hiperszonikus fegyverek rendkívüli sebességük és változtatható röppályájuk miatt különösen nehezen elfoghatók. Jelenleg csak néhány ország, köztük Kína, Oroszország és az Egyesült Államok rendelkezik ilyen fegyverekkel, illetve fejleszt hasonló rendszereket.
A német védelmi miniszter korábban a képességbeli hiányosságok mielőbbi felszámolását sürgette. Pistorius szerint a jelenlegi biztonsági helyzet azt követeli, hogy Németország a lehető leggyorsabban pótolja a katonai képességek terén meglévő hiányosságokat.
Az MBDA emellett rövidebb hatótávolságú, szárazföldről indítható, a Mach 5-ös sebességet meghaladó hiperszonikus rakétákat is fejleszt. A vállalat mérnökei szerint a célba juttatás finomvezérlése nagyobb technológiai kihívást jelent, mint önmagában a nagy sebesség elérése.
A vállalat a tömegesen alkalmazható, olcsóbb fegyverek fejlesztésére is figyelmet fordít. A Black Cap nevű rendszer több száz kilométeres távolságra képes 155 milliméteres tüzérségi lövedékeket célba juttatni, lényegében drónhordozóvá alakítva a szabványos NATO-tüzérségi lőszert. Gottschild szerint a rendszer célja a lehető legalacsonyabb költség mellett alkalmazható, nagy mennyiségben gyártható precíziós fegyver létrehozása.
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