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Keményen üzent Szergej Lavrov az európai vezetőknek:
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Keményen üzent Szergej Lavrov az európai vezetőknek: "Elmegy a vonat"

MTI
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Portfolio
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Az európaiak fel akarnak ugrani az elmenő vonat utolsó kocsijára - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rosszija 1 televízióban vasárnap sugárzott interjújában EU-nak az ukrajnai tárgyalásokon való részvételi szándékát kommentálva.

Valószínűleg értik, hogy a vonat elmegy, és megpróbálnak felugrani az utolsó kocsi lépcsőjére

- kommentálta Lavrov az interjúban az európai országok részvételi szándékára az orosz-ukrán tárgyalásokban.

"Amikor valaki azt állítja, hogy először fegyverszünetet kell kötni, és csak utána lehet bármiféle tárgyalást folytatni az európai biztonságról, ahogyan Ursula von der Leyen (az Európai Bizottság elnöke) teszi, vagy amikor azt mondja, hogy nem támogatunk olyan megoldást, amely figyelembe veszi Oroszország érdekeit - ahogyan Kaja Kallas (az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) teszi -, az teljesen zsákutcába jutott gondolkodásmód" - nyilatkozott a külügyminiszter.

Az orosz-ukrán háborút lezárni célzó béketárgyalások továbbra is érdemi áttörés nélkül zajlanak,

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a felek azonban a nyilvános maximalista álláspontok mellett egyre inkább a lehetséges kompromisszumokat keresik.

A legutóbbi abu-dzabi egyeztetéseken először kapcsolódott össze a területi engedmények kérdése Ukrajna NATO-tagságával, amikor Zelenszkij jelezte, hogy

Kijev akár népszavazásra is bocsáthatja a területi kérdést, amennyiben cserébe átfogó biztonsági garanciákat és az újjáépítéshez szükséges forrásokat kap.

Ukrajna elnöke ugyanakkor leszögezte, hogy továbbra is elutasítja a területek egyoldalú feladását, és nem fogadja el, hogy a háború lezárása előtt az európai biztonsági rendszer átalakításáról is megállapodás szülessen.

A tárgyalásokon egyelőre csak a több mint ezer főt érintő fogolycsere ügyében sikerült előrelépést elérni, az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszünetről sem született megállapodás. Fontos fejleménye viszont - ahogy arra Lavrov külügyminiszter is reagált -, hogy a következő tárgyalási fordulókban az európai országok nagyobb szerepet kaphatnak: a tervek szerint az EU intézményei mellett Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország és az Egyesült Királyság is képviselteti magát az egyeztetéseken.

Az orosz-ukrán háború friss híreiről és a tárgyalások állásáról alábbi cikkünkben írtunk részletesebben:

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