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Lezárja a határt az oroszok szomszédja, dróngyártót akartak felgyújtani a NATO-tagállamban
Globál

Lezárja a határt az oroszok szomszédja, dróngyártót akartak felgyújtani a NATO-tagállamban

Portfolio
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Észtország december 1-jétől lezárja az összes oroszországi határátkelőjét – jelentette be vasárnap a balti ország külügyminisztere. A döntést azután hozták meg, hogy szabotázskísérlet ért egy észt hadiipari vállalatot, a támadás hátterében pedig Tallinn szerint Moszkva áll.

Az észt hatóságok az éjszaka folyamán

nyolc embert vettek őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy megpróbálták felgyújtani a Threod Systems nevű dróngyártó céget.

A hivatalos közlés szerint a gyújtogatási kísérletre az orosz katonai hírszerzés, a GRU adott utasítást.

Margus Tsahkna külügyminiszter az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Oroszországnak meg kell értenie, az Észtországgal szembeni ellenséges lépések nem maradnak következmények nélkül. A tárcavezető arra nem tért ki, hogy az intézkedés mennyi ideig marad érvényben, és egyelőre azt sem közölte, meghatározták-e a határzár feloldásának pontos dátumát.

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Moszkva egyelőre nem reagált sem az észt vádakra, sem a határátkelők lezárásáról szóló döntésre. Az orosz vezetés korábban rendszeresen visszautasította az európai hatóságok azon állításait, amelyek szerint közük lenne a kontinensen elkövetett szabotázsakciókhoz.

Az Európai Unió és a NATO tagjaként Ukrajnát határozottan támogató Észtország jelenleg három határátkelőt tart nyitva Oroszország felé. Az ERR észt közszolgálati műsorszolgáltató beszámolója szerint a narvai, a luhamaai és a koidulai állomásokon eddig a gyalogos- és a teherforgalom haladhatott át.

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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