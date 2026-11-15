Súlyos figyelmeztetés érkezett: Nyugat-Európa nincs felkészülve az oroszok következő lépésére

Margus Tsahkna észt külügyminiszter egy varsói konferencián a Reutersnek nyilatkozva kifejtette, hogy Moszkva folyamatosan teszteli a nyugati politikai egységet. Miközben a balti államok, Finnország és Lengyelország mentálisan már évtizedek óta felkészültek a különféle szintű orosz támadásokra, a tárcavezető szerint a nyugat-európai társadalmak nem állnak készen ezekre. Tsahkna figyelmeztetett, hogy
Oroszország fokozhatja a kritikus infrastruktúra és a hadiipari vállalatok elleni hibrid műveleteket a társadalmak megosztása érdekében.
A Kreml következetesen tagadja a NATO-tagállamok területén elkövetett drón- és kibertámadásokra, gyújtogatásokra, valamint egyéb fedett akciókra vonatkozó vádakat.
Az ukrán–amerikai kapcsolatok feszültté válásával párhuzamosan Európában is egyre nagyobb teret nyernek a Kijevnek nyújtott támogatások ellenzői. Németországban a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) és a baloldali BSW párt szerdán közösen fogadott el egy szimbolikus indítványt Szász-Anhalt tartományi parlamentjében, amely a német katonai segítségnyújtás beszüntetésére szólít fel. Franciaországban pedig a jövő évi elnökválasztás előtti közvélemény-kutatásokat vezető Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés politikusa jelentette ki, hogy országa már nem engedheti meg magának Ukrajna finanszírozását.
A politikai kihívások mellett a pénzügyi támogatás fenntartása is sürgető kérdés. Kristen Michal észt miniszterelnök a brüsszeli EU-csúcs pénteki napján hangsúlyozta, hogy egy felőrlő háborúban a pénzügyi segítségnyújtás jelenti a túlélés alapját, ezt pedig az Európai Uniónak kell biztosítania. Bár az uniós vezetők tavaly decemberben már megállapodtak egy 90 milliárd eurós hitelről Ukrajna 2026-os és 2027-es finanszírozási igényeinek fedezésére, Kijev közölte, hogy jövőre több mint 70 milliárd dolláros forráshiánnyal néz szembe a védelmi és a működési költségvetési kiadások terén.
Számos európai kormány szorgalmazta, hogy az EU-ban befagyasztott orosz vagyon felhasználásával finanszírozzák Ukrajnát, ezt az elképzelést azonban több más tagállam mellett Belgium is blokkolja, ahol ezen eszközök többségét kezelik. Michal szerint ezért ismét egy uniós hitel jelentheti a legvalószínűbb megoldást, mivel ez egy már többször alkalmazott, jól ismert mechanizmus Európa számára.
A korábbi, 90 milliárd eurós csomaghoz az EU a közös költségvetés terhére von be forrást. Az észt kormányfő reményét fejezte ki, hogy az uniós vezetők még az év vége előtt döntést hoznak a 2027-re szóló kiegészítő finanszírozásról, megelőzve a számos európai országban esedékes jövő évi választásokat. Azt egyelőre nem részletezte, hogy az újabb hitelhez pontosan milyen forrásból teremtenék elő a fedezetet, de hangsúlyozta, hogy Európa a legnehezebb helyzetekben is mindig megtalálja a megoldást.
Forrás: Reuters
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