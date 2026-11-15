Súlyos figyelmeztetést adtak ki: a történelem legveszélyesebb ebolajárványa szabadulhat el

Hat hónappal a kihirdetése után sem sikerült megfékezni a Kongói Demokratikus Köztársaságban pusztító ebolajárványt az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (Africa CDC) vasárnapi közlése szerint. A védekezést az egészségügyi dolgozók elleni halálos támadások, az elmaradt bérek és a súlyos forráshiány is hátráltatja, miközben a halálos áldozatok száma már meghaladta az ötezret.

Jean Kaseya, a szervezet főigazgatója a Reuters hírügynökségnek adott interjújában elmondta, hogy

a helyzet továbbra is rendkívül súlyos, a kialakult állapotokat pedig közös kudarcként értékelte.

A május 15-én bejelentett járványban a kormányzati adatok szerint eddig több mint 11 200 fertőzöttet regisztráltak, és 5500-an vesztették életüket. A főigazgató arra figyelmeztetett, hogy ha most nem sikerül megállítani a vírus terjedését, ez lehet a világ eddigi legsúlyosabb ebolajárványa.

A védekezést jelentősen nehezíti, hogy az új fertőzöttek több mint 80 százaléka nem szerepel a korábban nyilvántartásba vett kontaktok között. Emellett a halálesetek több mint 65 százaléka az egészségügyi intézményeken kívül, a helyi közösségekben történik. Ez azért különösen veszélyes, mert a betegség a késői szakaszában a leginkább fertőző. A mostani járványt a vírus ritka, Bundibugyo elnevezésű törzse okozza. Ez a történelem második legnagyobb ebolajárványa a 2014 és 2016 közötti nyugat-afrikai krízis után, amelyben több mint 28 600-an fertőződtek meg, és több mint 11 ezren haltak meg.

Bár a nemzetközi közösség eddig összesen mintegy 2,9 milliárd dollárnyi segélyre tett ígéretet, a pénz és a segítség nem jut el a leginkább fertőzött gócpontokba. Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nemzetközi segélyszervezet a héten arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyszínen hiányoznak a járványügyi megfigyelőcsoportok, a személyzet képzetlen, a mentőautókba pedig nincs üzemanyag.

Kaseya szerint komoly gondok vannak a kongói kormány és az adományozók közötti koordinációval is. A főigazgató felszólította a támogatókat, hogy folyósítsák a már megígért segélyekből visszatartott mintegy 1,6 milliárd dollárt, és a párhuzamos költések, valamint a pazarlás elkerülése érdekében működjenek szorosabban együtt a kinshasai vezetéssel. A szakember azt is elismerte, hogy egyes egészségügyi dolgozók már hónapok óta nem kaptak fizetést, ezért a kongói kormány jelenleg a bérszámfejtés digitalizálásán dolgozik.

Forrás: Reuters

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