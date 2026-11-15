4°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Súlyos figyelmeztetést adtak ki: a történelem legveszélyesebb ebolajárványa szabadulhat el
Globál

Súlyos figyelmeztetést adtak ki: a történelem legveszélyesebb ebolajárványa szabadulhat el

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hat hónappal a kihirdetése után sem sikerült megfékezni a Kongói Demokratikus Köztársaságban pusztító ebolajárványt az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (Africa CDC) vasárnapi közlése szerint. A védekezést az egészségügyi dolgozók elleni halálos támadások, az elmaradt bérek és a súlyos forráshiány is hátráltatja, miközben a halálos áldozatok száma már meghaladta az ötezret.

Jean Kaseya, a szervezet főigazgatója a Reuters hírügynökségnek adott interjújában elmondta, hogy

a helyzet továbbra is rendkívül súlyos, a kialakult állapotokat pedig közös kudarcként értékelte.

A május 15-én bejelentett járványban a kormányzati adatok szerint eddig több mint 11 200 fertőzöttet regisztráltak, és 5500-an vesztették életüket. A főigazgató arra figyelmeztetett, hogy ha most nem sikerül megállítani a vírus terjedését, ez lehet a világ eddigi legsúlyosabb ebolajárványa.

A védekezést jelentősen nehezíti, hogy az új fertőzöttek több mint 80 százaléka nem szerepel a korábban nyilvántartásba vett kontaktok között. Emellett a halálesetek több mint 65 százaléka az egészségügyi intézményeken kívül, a helyi közösségekben történik. Ez azért különösen veszélyes, mert a betegség a késői szakaszában a leginkább fertőző. A mostani járványt a vírus ritka, Bundibugyo elnevezésű törzse okozza. Ez a történelem második legnagyobb ebolajárványa a 2014 és 2016 közötti nyugat-afrikai krízis után, amelyben több mint 28 600-an fertőződtek meg, és több mint 11 ezren haltak meg.

Még több Globál

Százezrek tüntetnek a kormány lépése ellen Prágában

Váratlan fordulat az orosz-ukrán béketárgyalásokon: Zelenszkij kimondta, mikor mondana le területekről Ukrajna

Lezárja a határt az oroszok szomszédja, dróngyártót akartak felgyújtani a NATO-tagállamban

Bár a nemzetközi közösség eddig összesen mintegy 2,9 milliárd dollárnyi segélyre tett ígéretet, a pénz és a segítség nem jut el a leginkább fertőzött gócpontokba. Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nemzetközi segélyszervezet a héten arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyszínen hiányoznak a járványügyi megfigyelőcsoportok, a személyzet képzetlen, a mentőautókba pedig nincs üzemanyag.

Kaseya szerint komoly gondok vannak a kongói kormány és az adományozók közötti koordinációval is. A főigazgató felszólította a támogatókat, hogy folyósítsák a már megígért segélyekből visszatartott mintegy 1,6 milliárd dollárt, és a párhuzamos költések, valamint a pazarlás elkerülése érdekében működjenek szorosabban együtt a kinshasai vezetéssel. A szakember azt is elismerte, hogy egyes egészségügyi dolgozók már hónapok óta nem kaptak fizetést, ezért a kongói kormány jelenleg a bérszámfejtés digitalizálásán dolgozik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Venni vagy bérelni kell most a lakást?

Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: készpénzmilliárdok az erdőben, mi lesz a Seszták-ügy következő fejleménye?
Váratlan fordulat az orosz-ukrán béketárgyalásokon: Zelenszkij kimondta, mikor mondana le területekről Ukrajna
Keményen üzent Szergej Lavrov az európai vezetőknek: "Elmegy a vonat"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility