Százezrek tüntetnek a kormány lépése ellen Prágában

Az Andrej Babis miniszterelnök vezette hárompárti kormány elleni eddigi legnagyobb megmozdulást a Millió pillanat a demokráciáért nevű civilszervezet kezdeményezte. A tüntetés jelszava
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arra utal, hogy a kormánytöbbség a képviselőházban a plenáris vita korlátozásával - több mint 60 ellenzéki képviselő nem kapott szót - váratlanul október közepén, egy szombati hajnalon első olvasatban már el is fogadta a sokat vitatott törvénymódosítást.
A legnagyobb prágai téren, a Letnán a médiajelentések szerint
vasárnap mintegy 350-400 ezer ember tiltakozott a kormány tervei és politikája ellen.
Andrej Babis kormányfő a tüntetésre reagálva kijelentette: tiszteletben tartja az emberek tiltakozáshoz való jogát, de a tüntetés megindoklását nem tartja igazságosnak. Megerősítette, hogy a kormány megszünteti a kötelező havi előfizetési díjakat, mert teljesíteni akarja programját.
Az egész országból érkezett tüntetők élesen bírálták a kormány politikáját, s követelték a Tomio Okamura, a képviselőház elnöke által vezetett Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) koalíciós párt távozását a kabinetből.
Míg jelenleg a két médiumot a lakosság tartja fenn kötelező havi előfizetési díj befizetésével, a kormány a jövőben az állami költségvetésből finanszírozná őket. A javaslat jelentős társadalmi ellenállást váltott ki, mivel sokan attól tartanak, hogy a kormány befolyást gyakorolhat a két médium pártatlan és független működésére.
A nyilvánosságra került számok szerint ez a jövőbeni állami támogatás jóval alacsonyabb lenne, mint a televízió és a rádió jelenlegi, díjakból származó bevételei. A cseh ellenzék, a sajtó és a közvélemény jelentős része is ellenzi a változásokat, mert attól tartanak, hogy a közszolgálati médiumok állami finanszírozása korlátozná a szabadságukat.
Csak a finanszírozási rendszer változik, senki sem akarja a közszolgálati médiumokat uralni, senki sem akarja előírni nekik, hogy mit mondjanak és tegyenek, senki sem kívánja őket államosítani. Mindezt azért tesszük, mert ez eddigi rendszer már elavult, az európai államok többsége már új úton halad és mások is csatlakoznak hozzájuk
- indokolta a kormány álláspontját Babis a CTK hírügynökség kérdésére válaszolva.
A köztelevíziót és rádiót a tüntetésen támogatásukról biztosították a csehországi egyetemek és főiskolák diákszervezetei, több tucatnyi cseh színház, írók, számos élsportoló, az egyházak, az egészségügyi dolgozók, valamint a nemzetközi újságírószervezetek képviselői is.
A közmédia nem lehet a politikusok, a kormány vagy az állam tulajdona, a közmédia mindenkié, minden releváns társadalmi csoport nézetét tükröznie kell, független és szabad közmédiát akarunk - hangzott el ismételten a tüntetésen.
Csehországban minden háztartás, amely rendelkezik televízióval vagy rádióval, havonta a televízióért 150 koronás (2400 forint), a rádióért pedig 55 koronás (880 forint) díjat köteles befizetni. A Cseh Televízió bevétele ezekből a díjakból az idén 6,73 milliárd koronát (107,68 milliárd forint), míg a Cseh Rádióé 2,47 milliárd koronát (39,52 milliárd forint) tesz ki. Andrej Babis kormánya bejelentette, hogy a lakossági díjfizetést eltörölnék, és helyette a két médiumot az állami költségvetésből finanszíroznák.
A prágai tüntetést a közszolgálati hírtelevízió, a CTK hírügynökség és néhány független médium élőben közvetítette. Radek Vondrácek, a legerősebb kormánypárt, a Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) a televízió vitaműsorában elítélte a tüntetés kezdeményezőit és a Millió Pillanat a Demokráciáért szervezetet "hivatásos uszítók szövetségének" minősítette.
Rendőrségi jelentések szerint a kora esti órákig a tüntetés rendben zajlott és rendbontás nem történt.
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