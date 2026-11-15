Váratlan fordulat az orosz-ukrán béketárgyalásokon: Zelenszkij kimondta, mikor mondana le területekről Ukrajna

Zelenszkij szombati tájékoztatása szerint

a tárgyalások során most először kapcsolták össze a területi engedmények kérdését a NATO-csatlakozással.

Bár Vlagyimir Putyin orosz elnök számára az ukrán NATO-tagság régóta átléphetetlen vörös vonalat jelent, Zelenszkij úgy látja, ezzel a felvetéssel a kérdés visszakerült a napirendre. Az ukrán államfő megerősítette, hogy Kijev nem kész területeket feladni, ugyanakkor népszavazásra bocsátaná a kérdést, ha cserébe átfogó biztonsági garanciákat, egy erős és jól finanszírozott hadsereg fenntartásának jogát, valamint újjáépítési forrásokat kapnának.

Az ukrán elnök – összhangban a pénteki dublini csúcstalálkozón megszólaló európai vezetőkkel – elutasította azt az orosz követelést, hogy még a háború lezárása előtt átfogó megállapodás szülessen az európai biztonsági architektúra átalakításáról. Zelenszkij elvetette Putyin javaslatát is, amely egy helyi humanitárius tűzszünetről szólt volna a donyecki régióban fekvő Kosztyantinyivkában. Szerinte ez csupán azt bizonyítja, hogy az oroszok nem tudják erővel bevenni a várost, ahonnan a civileket egyébként is evakuálták már. Ukrajna ehelyett hét-nyolc másik frontvonalbeli település listáját adta át, ahol civilek és gyerekek rekedtek, ám állításuk szerint Oroszország ezeket továbbra is katonai célpontként kezeli.

Az Egyesült Államok közvetítésével zajló kétnapos abu-dzabi tárgyalássorozat szerdán nagyobb áttörés nélkül zárult, a felek azonban megállapodtak egy több mint ezer főt érintő fogolycseréről. Donald Trump amerikai elnök veje és megbízottja, Jared Kushner szombaton úgy értékelte a helyzetet, hogy a felek nyilvánosan maximalista álláspontot képviseltek, ám a zárt ajtók mögött mindkét oldal tisztában van azzal, hogy a háború lezárásához gyakorlati kompromisszumokra lesz szükség. Kushner és a másik amerikai megbízott, Steve Witkoff csütörtökön Moszkvában tárgyalt, ahol ígéretük szerint felvetették az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszünetet is, de ebben nem történt előrelépés.

A moszkvai egyeztetések után Kushner és Witkoff Írországban találkozott Zelenszkijjel, akit arról tájékoztattak, hogy minden fél egyetért Európa bevonásával a következő békekonferenciákba. Abu-Dzabiban az európai küldöttség – amely jelenleg Ukrajna legnagyobb pénzügyi és katonai támogatója – csak az amerikai és az ukrán tisztviselőkkel egyeztetett, az oroszokkal nem ült egy asztalhoz. Az írországi csúcson az uniós vezetők megállapodtak abban, hogy a jövőbeli tárgyalásokon Európát az uniós tisztviselők mellett öt jelentős katonai hatalom, Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, valamint az EU-n kívüli Egyesült Királyság képviseli majd.

A diplomáciai erőfeszítések közepette a harcok tovább folytatódtak. Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója szombaton közölte, hogy a heti katonai csapások destabilizálták az ukrán villamosenergia-hálózatot, ami miatt csökkenteni kellett egyes ukrán atomerőművi blokkok teljesítményét. Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint szombaton csapást mértek egy katonai utánpótlást szállító teherhajóra és a kikötői infrastruktúrára az ukrajnai Csornomorszkban. Ezzel párhuzamosan ukrán támadás érte a dél-oroszországi Rosztovi területet, ahol egy ember meghalt és öten megsebesültek, a Tatárföldön található Nyizsnyekamszkban pedig ukrán drónok megrongáltak egy ipari létesítményt és egy lakóépületet, három ember sérülését okozva.

Forrás: Reuters

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