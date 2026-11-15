Zelenszkij: súlyos csapások érték Ukrajnát, a Starshield-korlátozás áll a háttérben

Oroszország nyolc ukrán régióban mért csapást az energetikai és a vasúti infrastruktúrára az éjszaka folyamán, az ukrán elnök elárulta, mi áll a háttérben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a támadások részben azért érhettek célba, mert

korlátozták a SpaceX által biztosított Starshield műholdas szolgáltatás ukrajnai használatát.

Az államfő vasárnap az X közösségi oldalon számolt be a támadásokról. Kiemelte, hogy az orosz erők az Ukrajna-szerte rendszeresen bevetett Sahed típusú drónokkal támadják a villamosenergia-alállomásokat.

Zelenszkij szerint számos drón azért jut át a légvédelmen, mert a frontvonal mentén és az ideiglenesen megszállt területeken továbbra is korlátozzák a Starshield-terminálok adatátviteli sebességét.

Forrás: Reuters

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