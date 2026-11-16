Akkora pofonba szaladt bele az olajhatalom, amiből nehéz lesz kilábalni - Most próbálják menteni a menthetőt

A rendelet szövege szerint "Fahd bin Hamad bin Abdulaziz al-Szalmán altábornagyot a védelmi minisztérium katonai tanácsadójának nevezték ki", ami bár első olvasatra előléptetésnek hangzik, a gyakorlatban azt jelenti, hogy eltávolították a Jemenben harcoló koalíció éléről. Helyét a rendelet szövege szerint Fajjád bin Hamed bin Rukad al-Ruváli, a szaúdi fegyveres erők vezérkari főnöke veszi át.

A döntés hátterét nem nehéz kideríteni: a jemeni kormányerőkkel közösen indított szaúdi offenzíva a kezdeti sikerek - névleg a Vörös-tenger keleti partvidékének és Taizz városának felszabadítása - után nagyon gyorsan katasztrófába torkollott: az Irán által támogatott húszi lázadók minden fronton visszatolták a koalíciós erőket, Taizzt már bekerítették, a partvidéken nagyobb területet ellenőriznek, mint történetük során bármikor.

Az igazi katasztrófát mégis az jelenti, hogy a kormányerők fővárosa, Áden is veszélybe került: a szeparatisták rakétatüzérsége már bőven eléri a várost, ráadásul

egyre közelebbinek tűnik az, hogy a húszik nemhogy keletről elérik, de nyugatról még be is kerítik az ország második legnagyobb városát, és legfontosabb kikötőjét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images