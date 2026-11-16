6°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Az éj leple alatt csaptak le az ukrán drónok: súlyos támadás érte Oroszországot, videón a hatalmas lángok
Globál

Az éj leple alatt csaptak le az ukrán drónok: súlyos támadás érte Oroszországot, videón a hatalmas lángok

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Feltehetően ukrán dróntámadás érte az oroszországi Azov városában található olajipari létesítményeket mára virradóra, több ipari területen is tűz ütött ki - írta meg a Kyiv Independent.

Az Exilenova+ és a Supernova+ ukrán megfigyelőcsatornák beszámolói szerint helyi idő szerint hajnali 4 óra körül csaptak fel a lángok az ukrán határtól mintegy 142 kilométerre fekvő, a Rosztovi területen található város egyik olajraktárában.

A szemtanúk által készített, közösségi médiában keringő nem megerősített felvételeken jól látható, ahogy az égő létesítmény fénye bevilágítja az éjszakai égboltot.

Jurij Szljuszar, a Rosztovi terület kormányzója megerősítette az ukrán támadás tényét, és közölte, hogy

a csapás nyomán négy azovi ipari létesítményben keletkezett tűz.

Az Astra nevű orosz ellenzéki portál nyílt forrású adatokra hivatkozva arról számolt be, hogy a lángok két különböző, egymással szomszédos telephely közelében csaphattak fel. Az egyik érintett terület a Flash Energy vállalat által üzemeltetett azovi olajraktár, ahol kőolajtermékeket tárolnak, míg a másik közeli létesítmény folyékony, szilárd és légnemű tüzelőanyagok raktározására szolgál.

A Don folyó bal partján, az Azovi-tengertől nagyjából 16 kilométerre fekvő várost már korábban is érték ukrán csapások.

Szeptember 26-án az Azovi Optikai-Mechanikai Üzemet érte találat, amelynek során megrongálódtak az optikai és öntödei gyártósorok, egy összeszerelő részleg, egy galvanizáló műhely, valamint a nyomtatott áramkörök gyártására használt csarnok. Ezt megelőzően, július 10-én az Azovnyeftyeprodukt olajraktárat érte csapás egy nagyszabású, orosz energetikai célpontok elleni ukrán támadássorozat részeként.

A mostani akció nem sokkal azután történt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette,

az ukrán csapásoknak köszönhetően működésképtelenné tették az orosz olajfinomítói kapacitások 55 százalékát.

Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy az orosz olajipari létesítmények elleni folyamatos támadások arra jelentenek válaszlépést, hogy Moszkva a tél beállta előtt rendszeresen bombázza az ukrán energetikai infrastruktúrát, országszerte áram- és vízkimaradásokat okozva.

Kapcsolódó cikkünk

Megtámadták Moszkvát, nappallá vált az éjszaka a Fekete-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Venni vagy bérelni kell most a lakást?

Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Feszült vita Brüsszelben: 45 milliárd eurós hitellel segítené az EU Ukrajnát, de Magyarország az egyik kerékkötő
Valóságos dróneső zúdult Oroszországra, nappallá vált az éjszaka az Azovi-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Keményen üzent Szergej Lavrov az európai vezetőknek: "Elmegy a vonat"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility