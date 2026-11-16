Az éj leple alatt csaptak le az ukrán drónok: súlyos támadás érte Oroszországot, videón a hatalmas lángok

Az Exilenova+ és a Supernova+ ukrán megfigyelőcsatornák beszámolói szerint helyi idő szerint hajnali 4 óra körül csaptak fel a lángok az ukrán határtól mintegy 142 kilométerre fekvő, a Rosztovi területen található város egyik olajraktárában.

A szemtanúk által készített, közösségi médiában keringő nem megerősített felvételeken jól látható, ahogy az égő létesítmény fénye bevilágítja az éjszakai égboltot.

One of the targets of the Ukrainian attack in Azov, Rostov Oblast, is seemingly an oil depot. It's possible the city was also targeted by FP-5 "Flamingo" cruise missiles, as multiple of them were recorded flying in this general area. https://t.co/sy6ouPWjW3 — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) November 16, 2026

️️In the Russian Azov area of the Rostov region, the Azovprodukt oil depot was attacked — after explosions, a fire broke out there. Explosions were also heard in Krasnodar. According to monitoring channels, Russian air defense was active there at night, and locals observed interceptor missiles in the sky. Follow @xflash_media — BLYSKAVKA XFLASH News (@xflash_media) November 16, 2026

Jurij Szljuszar, a Rosztovi terület kormányzója megerősítette az ukrán támadás tényét, és közölte, hogy

a csapás nyomán négy azovi ipari létesítményben keletkezett tűz.

Az Astra nevű orosz ellenzéki portál nyílt forrású adatokra hivatkozva arról számolt be, hogy a lángok két különböző, egymással szomszédos telephely közelében csaphattak fel. Az egyik érintett terület a Flash Energy vállalat által üzemeltetett azovi olajraktár, ahol kőolajtermékeket tárolnak, míg a másik közeli létesítmény folyékony, szilárd és légnemű tüzelőanyagok raktározására szolgál.

A Don folyó bal partján, az Azovi-tengertől nagyjából 16 kilométerre fekvő várost már korábban is érték ukrán csapások.

Szeptember 26-án az Azovi Optikai-Mechanikai Üzemet érte találat, amelynek során megrongálódtak az optikai és öntödei gyártósorok, egy összeszerelő részleg, egy galvanizáló műhely, valamint a nyomtatott áramkörök gyártására használt csarnok. Ezt megelőzően, július 10-én az Azovnyeftyeprodukt olajraktárat érte csapás egy nagyszabású, orosz energetikai célpontok elleni ukrán támadássorozat részeként.

A mostani akció nem sokkal azután történt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette,

az ukrán csapásoknak köszönhetően működésképtelenné tették az orosz olajfinomítói kapacitások 55 százalékát.

Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy az orosz olajipari létesítmények elleni folyamatos támadások arra jelentenek válaszlépést, hogy Moszkva a tél beállta előtt rendszeresen bombázza az ukrán energetikai infrastruktúrát, országszerte áram- és vízkimaradásokat okozva.

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