Bejelentette Oroszország: jön az újabb Trump-Putyin csúcs

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök biztosan találkozni fog hamarosan, Sencsenben – idézi Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadót a TASZSZ hírügynökség.

100%-os magabiztossággal ki tudom jelenteni, hogy mivel Putyin és Donald Trump ott lesznek mindketten Sencsenben, találkozni fognak a helyszínen”

– mondta Usakov.

Hozzátette: az, hogy pontosan hol találkoznak és milyen témákról beszélnek majd, még egyeztetés kérdése.

Sencsenben lesz az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) következő találkozója, a rendezvényen várhatóan a két elnök mellett a kínai vezető, Hszi Csinping is részt vesz majd.

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