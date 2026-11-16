Kushner beszámolója szerint tárgyalótársával, Steve Witkoff-fal korábban Jurij Usakovval, a Kreml külpolitikai tanácsadójával folytattak megbeszélést. Emellett telefonon egyeztettek Ukrajnával és az európai partnerekkel is a konfliktus rendezéséről.

A különmegbízott kiemelte, hogy Oroszországgal, Ukrajnával és Európával szorosan együttműködve haladnak egy olyan megoldás felé, amely véget vethet a háborúnak, megerősítheti az európai biztonságot, és megteremtheti a tartós béke alapjait.

Kushner hozzátette, hogy

továbbra is jelentős kihívások állnak a felek előtt, a végső megállapodás eléréséhez pedig nehéz döntésekre lesz szükség.

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