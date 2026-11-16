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Csapást mért Ukrajna az oroszok létfontosságú hídjára: teljesen megbénult a stratégiai jelentőségű átkelő
Globál

Csapást mért Ukrajna az oroszok létfontosságú hídjára: teljesen megbénult a stratégiai jelentőségű átkelő

MTI
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Portfolio
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Csapást mért az ukrán hadsereg a Krími hídra - közölte Szergej Akszjonov, az elcsatolt félsziget vezetője hétfő reggel a Max-csatornáján.

Akszjonov szerint

a hídon leállították a forgalmat,

a következmények felszámolására bevetették a mentőszolgálatokat, Kercsben pedig operatív parancsnokságot állítottak fel. Az Ukrinform azt írja, Akszjonov közlése alapján a forgalmat várhatóan délig korlátozzák az átkelőn, és az utazóknak a Krím és a Kavkaz kikötő közötti kompjáratokat ajánlották.

A félsziget 2014-es elcsatolása után megépített, az orosz szárazföldet a Krímmel összekötő, 19 kilométeres, stratégiai jelentőségű közúti és vasúti híd ellen a háború kezdete óta eddig két sikeres támadás történt.

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  • 2022 októberében a hídon felrobbantottak egy robbanóanyaggal megrakott teherautót, amelynek következtében több hídköz megsemmisült.
  • 2023 júliusában pedig tengeri drónok támadták a hidat. Mindkét támadásnak voltak polgári áldozatai.

A Krími hidat a támadások veszélye miatt rendszeresen lezárják a forgalom elől. A felhajtás előtti járműellenőrzések miatt gyakran többórás forgalmi dugók alakultak ki.

A brit védelmi minisztérium hírszerzési jelentései szerint Ukrajna június 20-a éjjelén is támadást intézett a Krím, valamint a Kercsi-szoros átkelői ellen. Akkor az ukrán erők orosz légvédelmi rendszereket, üzemanyagraktárakat és három, járművek szállítására alkalmas kompot vettek célba.

A brit hírszerzés arra is emlékeztetett, hogy a Krími híd elleni első, 2022. októberi ukrán támadás után szigorú biztonsági protokollokat léptettek életbe. A tehergépjárművek egyáltalán nem hajthatnak fel a hídra, az átkeléshez kizárólag a kompokat vehetik igénybe. Magán a hídon csak a személyautók, az autóbuszok és meghatározott vasúti szerelvények közlekedése engedélyezett.

A teherforgalom és a katonai utánpótlás szempontjából kulcsfontosságú kompközlekedés korábban súlyos károkat szenvedett.

Idén márciusban és áprilisban az ukrán erők csapást mértek a két utolsó olyan működőképes kompra is, amelyeket Oroszország a katonai logisztika támogatására használt. A hírszerzési adatok alapján ezek a hajók jelenleg szinte biztosan javítás alatt állnak.

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Címlapkép forrása: MTI

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