A tárcavezető kifejtette, hogy a közel-keleti ország instabilitása az egész régióra kihat, a szomszédos államok pedig komoly gazdasági, logisztikai és humanitárius terhet viselnek a nagyszámú menekült ellátása miatt. A tartósan rendezetlen helyzet veszélyezteti a társadalmi kohéziót, a rossz körülmények között működő menekülttáborok pedig növelik a radikalizáció kockázatát.

Szíria kapcsán kiemelt célunk, hogy az illegális migrációt kiváltó okokat a származási országokban kezeljük

- hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette, hogy az Aszad-rezsim két évvel ezelőtti összeomlásával és a polgárháború lezárásával megnyílt a lehetőség az ország stabilizációjára, valamint az Európai Unió és Szíria közötti politikai kapcsolatok rendezésére.

Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban a legfőbb célként a konfliktus mielőbbi lezárását jelölte meg.

A brüsszeli ülésen a miniszterek áttekintették Ukrajna téli felkészülését, valamint az európai részvétel lehetőségét a béketárgyalásokon. Orbán Anita az uniós tanácsülés alkalmával kétoldalú egyeztetést folytatott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel is. A következő magas szintű találkozót előkészítő megbeszélésen a kárpátaljai magyar közösség helyzete mellett a közlekedési és logisztikai infrastruktúra fejlesztéséről, továbbá közös gazdasági és regionális projektekről is szó esett.

A tanácskozás harmadik kiemelt témája az Európát érő hibrid támadások fokozódása volt, amelyek a külügyminiszter szerint már a mindennapi életet és a gazdaság működését is közvetlenül érintik. Példaként említette, hogy több európai országban hackerek avatkoztak be az üzletek hűtőrendszereibe, helyenként 50 fokra állítva a fagyasztókat, az elmúlt hetekben pedig hamis bombafenyegetések miatt tucatnyi utasszállító repülőgépnek kellett megszakítania vagy módosítania az útvonalát.

Közös érdekünk, hogy az ilyen támadások elkövetőit minél gyorsabban azonosítsuk és összehangoltan lépjünk fel velük szemben

- fogalmazott Orbán Anita. Ennek jegyében a külügyminiszterek újabb szankciókat fogadtak el a hibrid műveletekben részt vevő személyekkel és szervezetekkel szemben. Emellett a büntetőintézkedések listájára felkerültek az orosz pénzügyi és energiaágazat egyes szereplői, bankok, vállalkozások, valamint az úgynevezett árnyékflotta érintettjei is.

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