A tárcavezető kifejtette, hogy a közel-keleti ország instabilitása az egész régióra kihat, a szomszédos államok pedig komoly gazdasági, logisztikai és humanitárius terhet viselnek a nagyszámú menekült ellátása miatt. A tartósan rendezetlen helyzet veszélyezteti a társadalmi kohéziót, a rossz körülmények között működő menekülttáborok pedig növelik a radikalizáció kockázatát.
Szíria kapcsán kiemelt célunk, hogy az illegális migrációt kiváltó okokat a származási országokban kezeljük
- hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette, hogy az Aszad-rezsim két évvel ezelőtti összeomlásával és a polgárháború lezárásával megnyílt a lehetőség az ország stabilizációjára, valamint az Európai Unió és Szíria közötti politikai kapcsolatok rendezésére.
Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban a legfőbb célként a konfliktus mielőbbi lezárását jelölte meg.
A brüsszeli ülésen a miniszterek áttekintették Ukrajna téli felkészülését, valamint az európai részvétel lehetőségét a béketárgyalásokon. Orbán Anita az uniós tanácsülés alkalmával kétoldalú egyeztetést folytatott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel is. A következő magas szintű találkozót előkészítő megbeszélésen a kárpátaljai magyar közösség helyzete mellett a közlekedési és logisztikai infrastruktúra fejlesztéséről, továbbá közös gazdasági és regionális projektekről is szó esett.
A tanácskozás harmadik kiemelt témája az Európát érő hibrid támadások fokozódása volt, amelyek a külügyminiszter szerint már a mindennapi életet és a gazdaság működését is közvetlenül érintik. Példaként említette, hogy több európai országban hackerek avatkoztak be az üzletek hűtőrendszereibe, helyenként 50 fokra állítva a fagyasztókat, az elmúlt hetekben pedig hamis bombafenyegetések miatt tucatnyi utasszállító repülőgépnek kellett megszakítania vagy módosítania az útvonalát.
Közös érdekünk, hogy az ilyen támadások elkövetőit minél gyorsabban azonosítsuk és összehangoltan lépjünk fel velük szemben
- fogalmazott Orbán Anita. Ennek jegyében a külügyminiszterek újabb szankciókat fogadtak el a hibrid műveletekben részt vevő személyekkel és szervezetekkel szemben. Emellett a büntetőintézkedések listájára felkerültek az orosz pénzügyi és energiaágazat egyes szereplői, bankok, vállalkozások, valamint az úgynevezett árnyékflotta érintettjei is.
Címlapkép forrása: Portfolio
Békemegállapodás: előrelépés történt az ukrajnai háború lezárásában
Megszólalt az amerikai különmegbízott.
Ügyvédje szerint Jellinek Dániel nem kötött vádalkut
Sem egyezséget.
Zelenszkij: hatalmas csapásra készül Oroszország az éjjel
Súlyos figyelmeztetést adott ki az ukrán elnök.
Elárulta a világ egyik legelismertebb elemzőműhelye, merre mehet tovább a gazdaság
Vannak komoly veszélyek.
Trump Ukrajnáról is tárgyalna Putyinnal és a kínai elnökkel
Szencsenben találkoznak.
Új menetrend lép életbe a magyar vasútvonalakon: bővülnek az esti és hajnali járatok
Vitézy Dávid jelentette be.
Az OpenAI vezére szerint az AI-szektor túl fogja élni Jensen Huang távozását
A kereslet továbbra is erős.
Kemény üzenetet küldött Oroszország
Nem marad válasz nélkül Vlagyimir Putyin esetleges kitiltása.
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti ka
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Régimódi csalás lett az újtípusú neobank veszte
Becsődölt bank, hoppon maradt befektetők és egy letartoztatásban lévő jegybankár. Az Ueno bankot néhány év alatt már nagyjából hárommillióan használták, majd egy régivágású bankcsalá
Amikor a chatbot lebuktat...
A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Adóemelések és visszafogott beruházások: min múlik a 2027-es költségvetés sikere?
A 2027-es költségvetés érdemi hiánycsökkentést tervez, amelyben az adóemelések és az állami kiadások visszafogása egyaránt szerepet kapnak. A beruházásoknál ugyanakkor nemcsak az elköltö
Új autóalkatrész-webáruházzal lép a magyar piacra a TRODO (x)
46 milliós Vaszary-festmény és egy kilencven év után visszatérő Paál László alkotás kerül kalapács alá (x)
Több mint 800 különleges tétel, ritka műalkotások, történelmi ezüsttárgyak és luxusórák a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióján
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?
Mi lesz a céggel Huang után?