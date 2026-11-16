Életveszélyes csapdát állított Putyin, Európa pedig belesétál

Vlagyimir Putyin az ukrajnai háború lezárását egy új európai biztonsági architektúra kérdésével kötné össze, ami első ránézésre kompromisszumnak tűnik, valójában azonban életveszélyes csapda. Moszkva ugyanis többek között Finnország NATO-ból való kilépését, a szövetség 1997 előtti állapotának visszaállítását és az ukrán hadsereg korlátozását követeli, vagyis beleszólást akar szerezni Európa biztonságába. Az ötlet Donald Trumpnak is kapóra jön, hiszen a félidős választásokon elszenvedett súlyos veresége után sikert akar felmutatni, és a felelősséget az európaiakra háríthatja. A Nyugat könnyen egy újabb München felé sodródhat, ezért a fegyverszünetről szóló tárgyalásokat el kell választani a biztonsági rendszer kérdésétől, és meg kell őrizni Ukrajna, az Egyesült Államok és Európa egységét.

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Béketárgyalások: most sikerülhet?

Az ukrajnai béketárgyalások következő fordulójára készül a világ. Egész biztosan készül Ukrajna, hiszen élethalálharcot négy éve nála sokkal hatalmasabb, de mégsem legyőzhetetlen agresszor ellen. Készül az Egyesült Államok, ahol az elnök katasztrofális választási vereség után szeretne már végre valamit felmutatni, amit sikernek lehet aposztrofálni. És igen, készül Vlagyimir Putyin is. Hogy mivel, az már más kérdés. Sok időt – úgy tűnik – nem töltött el újabb javaslatok megfogalmazásával, hiszen a háború kezdete óta ugyanazokat a követeléseket szajkózza, tudván, hogy azok elfogadhatatlanok, nemcsak Ukrajna, hanem Európa számára is.

Számára ugyan kedvező változás, hogy Donald Trump amerikai elnök – a jelen időszakban nem feltétlenül jelenti az egész amerikai kormányzatot, még kevésbé a kongresszust – már majdhogynem leplezetlenül Putyin partjára állt. Mindig is ez volt a helyzet, de ezt megpróbálta leplezni. Ez a korszak elmúlt. Európa pedig arra készül, hogyan tudja biztosítani Ukrajna védelmét és fennmaradását akkor is, ha az amerikai támogatás kétségessé vált.

Mindenkinek sürgős lenne a harcok beszüntetése. Hogy Ukrajnának miért, nem kell bizonygatni. Amerikának azért, mert sikerkényszerbe manőverezte magát a kudarcot kudarcra halmozó elnök. Európának azért, mert létérdeke Ukrajna függetlenségének megőrzése és egy demokratikus Ukrajna kialakulása. De Oroszországnak is nagyon fontos lenne, hogy befejezhesse a harcokat, mivel Oroszország lassan, de biztosan kimerülőben van. Gazdaságilag is, és nemcsak a szankciók miatt, és főleg élőerő tekintetében. A havi tízezres nagyságrendű veszteségeket még Oroszország sem tudja pótolni.

Oroszország sok tekintetben bajban van, és ezt Putyin is érzi.

Trump minden erőfeszítése ellenére – különösen most, a félidős választások során elszenvedett katasztrofális veresége után – nő a nyomás Putyinra, különösen az európaiak részéről, de sok tekintetben az USA részéről is, hogy legyen valamilyen módon partner a háború befejezésében. Ez még akkor is probléma számára, ha Trump szemmel láthatóan segíteni akar, és inkább az ukránokra fejt ki nyomást. Akármilyen elfogadhatatlan ez erkölcsi, politikai és stratégiai szempontból, és akármennyire az USA érdekei ellen való, az amerikai elnök kitart emellett a politika mellett. De nem tudja teljes mértékben, sőt, egyre kevésbé maga mögé állítani az amerikai politikai elitet.

Donald Trump amerikai elnök az alaszkai Anchorage-ban fogadja Vlagyimir Putyin orosz államfőt 2025. augusztus 15-én, Forrás: Benjamin D Applebaum via Commons

Putyin életveszélyes csapdát állít Európának

Putyin ebben a helyzetben a maga részéről akár zseniálisnak mondható megoldást talált:

kiterjeszti a problémát az egész európai biztonsági rendszerre, és ezzel mintegy másodrendűvé alacsonyítja az ukrajnai háború problémáját.

Ez a megközelítés nagyon vonzónak tűnik Trump számára, hiszen itt igazából lerázhatja magáról a felelősség nagy részét, mondván, hogy na, ez igazán az európaiak ugye. Az európaiak viszont, akik még mindig nem értik – miért is értenék pont most, amikor már több mint 100 éve nem sikerült megérteniük az orosz-szovjet politika lényegét –, el vannak ragadtatva az ötlettől – még ha annak tartalma riasztó is számukra –, hiszen végre Putyin kész a kompromisszumokra.

Nem veszik észre, hogy ez a „kompromisszum” egy életveszélyes csapda.

Kezdjük azzal, hogy miért is van szükség új európai biztonsági architektúrára. A válasz nagyon egyszerű: azért, mert az előzőt, amely nagyjából 2010-ig létezett és egész jól működött, Oroszország szétverte. Most pedig előáll azzal, hogy jaj, kéne egy új, mert a jelenlegi – miatta nem létező – európai biztonsági rendszer veszélyes. Veszélyezteti szegény Oroszországot.

Mi következik ebből? Ha az előző, amely a körülményekhez képest demokratikusan és hatékonyan működött, nem felelt meg Oroszországnak, akkor a következő, a kialakítandó új biztonsági rendszer, amely számára elfogadható lenne, nyilvánvalóan radikálisan különbözne az előzőtől. És mit is jelent ez? Azt, hogy ebben Oroszország érdekei érvényesülnek, a dolog természeténél fogva, mindenki más rovására.

Ennek bizonyítékául csak néhány elemet sorolnánk fel. Finnország lépjen ki a NATO-ból. A NATO mondjon le minden további bővítésről, különösen Ukrajna vonatkozásában, sőt, térjen vissza az 1997 előtt helyzetre, azaz az új tagországok, beleértve Magyarországot is, de facto kerüljenek ki a NATO védelme alól. Korlátozzák az ukrán hadsereget. Miért is? Csak nem azért, hogy egy későbbi időpontban Oroszország a siker reményében indíthasson újabb támadást ellene? Putyin figyelme még olyan apróságokra is kiterjed, hogy egy föderális Moldova részévé váljon annak szakadár Dnyeszteren túli területe (Transznisztria).

Moszkva azt követeli, hogy induljanak feltétel nélküli tárgyalások. Putyin értelmezésében ez azt jelenti, hogy indulási alapnak el kell fogadni az orosz javaslatot, mert minden ezzel ellenkező javaslat feltételnek minősül.

Az igazi veszély az, hogy a Nyugat imád tárgyalni. Akkor is, ha világos, hogy ennek a tárgyalásnak nem lehet számára elfogadható eredménye, és hogy a tárgyalási javaslat célja, hogy elterelje a figyelmet Ukrajnáról, és szabad kezet adjon Putyinnak a háború folytatására.

A Nyugat természeténél fogva megállapodni szeretne, hiszen a közvélemény nyomása egyértelműen és nagyon is érthetően efelé nyomja.

A baj ott kezdődik, ha túlságosan abba az illúzióba ringatjuk magunkat, hogy lehetséges a megegyezés Oroszországgal, és figyelmen kívül hagyjuk, hogy a megegyezés olyan pozíciók elfogadását feltételezi, amelyek súlyosan sértik érdekeinket. Így könnyen belekényszerülünk egy folyamatba, amely egy újabb Münchenhez vezethet.

Az 1938-as müncheni egyezmény során az Egyesült Királyság és Franciaország beleegyezett abba, hogy a náci Németország megkapja Csehszlovákiától a német többségű Szudéta-vidéket. A Hitlert megbékíteni próbáló megállapodás azonban inkább felbátorította a náci diktátort, és így közvetlen előzménye lett a második világháború kirobbanásának.

Ezzel nagyon veszélyes útra lépnénk, amelyen – ahogy Putyin nem is titkolja – azzal kell majd szembenéznünk, hogy Moszkva beleszólást, vétójogot akar szerezni a NATO és az európai uniós országok biztonsági helyzetébe. A Putyin által javasolt „európai biztonsági architektúra” pontosan erről szól. Ráadásul ezt rögtön egy konkrét javaslattal is egybekötik: immáron nemcsak Ukrajna biztonságáról van szó az orosz javaslatokban, hanem arról is hogy az Ukrajna érdekében fellépő NATO-tagországok mit tehetnek és mit nem tehetnek Oroszország – értsd Putyin – akaratának megfelelően.

Az 1938-as müncheni egyezmény aláírói: Neville Chamberlain brit miniszterelnök, Édouar Dalaider francia miniszterelnök, Adolf Hitler német birodalmi kancellár, Benito Mussolini olasz miniszterelnök és Galeazzo Ciano olasz külügyminiszter. Forrás: Bundesarchiv via Commons

A nyugati hajlandóság nem új és nem meglepő. A XX. század története sok szempontból a diktátorok megbékéltetési kísérleteinek (appeasement) története. Ezek valamennyije csúfos kudarcot vallott és nagyrészt háborúhoz vezetett. A tendencia folytatódik a XXI. században is. Volt 2014 óta egy rövid szünet, amelyben többé-kevésbé szembeszálltunk az orosz hódítási kísérletekkel, és ez remélhetőleg még kitart egy ideig, de ennek a javaslatnak az elfogadása nagyon negatív jel arra nézve, hogy ismét visszatérhetünk a megbékéltetés „jól bevált” politikájához.

Hogy kerülhető el Putyin csapdája?

Mindez nem jelenti azt, hogy a javaslatot egy az egyben el kellene utasítani. Fontos azonban, hogy tisztában legyünk néhány csapdával, amelyeket az orosz fél ügyesen beleépített a javaslatába.

Először, el kell kerülni az ukrajnai háborúval, a fegyverszünettel kapcsolatos tárgyalásoknak a biztonsági rendszerrel történő összekapcsolását. Egyrészt azért, mert ezzel Oroszország a végtelenségig elhúzhatja a tárgyalásokat – valószínűleg ez talán a legfontosabb célja. Másrészt azért, mert ha ez nem sikerül, akkor az ukrajnai fegyverszünet eléréséhez szükséges (átmeneti) kompromisszumok lehetetlenné válnak. Ezen túlmenően lehetőséget adnánk Oroszországnak, hogy az Ukrajna számára a háború minden bizonnyal legnehezebb telét a saját javára fordítsa (bár erre mindenképpen fel kell készülni), vagy hogy Marine Le Penre várva kedvezőbb helyzet kialakulásában reménykedjen (sajnos ez is realisztikus veszély).

Másodszor, fenn kell tartani az Oroszországgal tárgyaló csoportosulás – Ukrajna, USA, Európa – egységét a fontos kérdésekben, még akkor is, ha néha kétséges, az USA melyik térfélen játszik. Ez alapvetően fontos feltétel, már csak azért is, mert érdekeik nem feltétlenül esnek egybe. No meg azért is, mert Oroszország minden bizonnyal mindent megtesz ennek az egységnek az aláásása érdekében.

Időnk bizony nincs – és ezt Putyin is tudja. Ha Marine Le Pen elnök lesz – ha! -, Európa politikai és katonai térképe jelentősen megváltozhat. Reménykedhetünk Le Pen „melonizálódásában” (és ennek vannak enyhe jelei), de

fel kell készülnünk arra, hogy Franciaország nem lesz része a tetterekészek koalíciójának.

Ezt sejti Friedrich Merz német kancellár, amikor kötelezővé tenné minden EU-tagország részére Ukrajna segítésében való részvételt. Lévén az EU legnagyobb befizetője – és a számomra nehezen érthető módon ellenkezők a legnagyobb haszonélvezők –, a csata kimenetelét nem nehéz megjósolni. Ha ezzel hozzájárul, hogy az új hatalmi viszonyokkal rendelkező USA is összekapja magát, van rá esély, hogy elkerüljük a csapdát, és Ukrajna is megkapja a túléléshez szükséges segítséget.

Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója 2026. október 4-én. Forrás: vin.gov.ua via Commons

Javaslatok egy lehetséges megállapodáshoz

Mindennek fényében megkíséreljük felvázolni a lehetséges megállapodást körvonalait (nem békeszerződést):

Európa és az USA elutasítják Oroszország feltételeit, de hajlandóak a tárgyalások megkezdésére (ez veszélyes, de még nem appeasement).

Elutasítják az „új európai biztonsági architektúra” és az ukrán-orosz háború összekapcsolását.

Fegyverszünet a kialakult frontvonalon.

Civil infrastruktúra rombolásának megszüntetése.

Ukrajna egyelőre nem lesz NATO-tag, de EU-tagsági felvételi folyamata folytatódik.

Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kap kétoldalú szerződések kapcsán.

Európai vezetésű biztonsági erők állomásoznak Ukrajna bizonyos területein.

A szankciók fokozatosan eltörlésre kerülnek.

Ez a forgatókönyv messze nem vehető biztosnak. De talán kijelenthetjük: most (az elkövetkező hónapokban) nagyobb a valószínűsége, mint korábban volt.

Címlapkép forrása: Carlo Bravo/Anadolu via Getty Images