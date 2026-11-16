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Elkezdődött az egyeztetés: Európában folytatódhatnak a béketárgyalások?
Globál

Elkezdődött az egyeztetés: Európában folytatódhatnak a béketárgyalások?

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Az Európai Unió kész csatlakozni az ukrajnai háború lezárását célzó többoldalú tárgyalásokhoz, a következő béketárgyalsát akár Európában is rendezhetnék a harcoló felek - írta meg a RBK Paula Pinho, az Európai Bizottság szóvivőjének nyilatkozata alapján.

Paula Pinho, az Európai Bizottság szóvivője arról beszélt:

Brüsszel nyitott a tárgyalási keretek kibővítésére, és kész aktívan részt venni a többoldalú egyeztetéseken.

A szóvivő hozzátette, hogy a felek egyelőre nem jutottak el arra a szintre, hogy a lehetséges helyszínekről tárgyaljanak, ám az EU részvétele a folyamatban nem lehet kérdéses.

A hivatalos távolságtartás ellenére a sajtóban már megjelentek az első találgatások a következő forduló helyszínéről. A La Repubblica című olasz napilap értesülései szerint Svájc, Norvégia, valamint Törökország európai területe is szerepel a lehetséges házigazdák között. Ezen országok közül egyik sem tagja az EU-nak.

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A diplomáciai folyamat legutóbbi, háromoldalú fordulóját november 10–11-én tartották Abu-Dzabiban, ahol Ukrajna és Oroszország képviselői az Egyesült Államok közvetítésével ültek tárgyalóasztalhoz. Az egyeztetésen szó esett az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, Európa jövőbeli biztonsági rendszeréről, a területi kérdésekről, valamint a fogolycseréről is. A találkozó kézzelfogható eredményeként Kijev és Moszkva megállapodott egy nagyszabású hadifogolycserében.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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