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Elsüllyedt egy gabonaszállító: újabb rejtélyes támadás történt a szomszédos NATO-tagállam partjainál
Globál

Elsüllyedt egy gabonaszállító: újabb rejtélyes támadás történt a szomszédos NATO-tagállam partjainál

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Tengeri dróntalálat miatt elsüllyedt egy búzát szállító teherhajó hétfőn Bulgária fekete-tengeri partjainál. A szomáliai zászló alatt közlekedő jármű tizenkét fős legénysége időben elhagyta a fedélzetet, így mindenkit épségben sikerült kimenteni.

A Betul8 nevű teherhajó háromezer tonna búzával tartott Romániából Egyiptomba, amikor Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében felborult és elsüllyedt. A bolgár hatóságok hétfő hajnalban kapták a vészjelzést a Kaliakra-foktól mintegy negyven tengeri mérföldre lévő járműről, majd azonnal megkezdték a mentést.

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A tizenkét török tengerészt a környéken tartózkodó hadihajók vették a fedélzetükre, ahonnan a bolgár közlekedési minisztérium egyik helikoptere szállította őket a partra.

A tájékoztatás szerint a legénység tagjai jó állapotban vannak, környezeti károkról pedig nem érkezett jelentés.

A hajó Marshall-szigeteki székhelyű üzemeltetőjét egyelőre nem sikerült elérni.

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A Diaplous nevű tengeri biztonsági cég adatai szerint július közepe óta a Betul8 már a tizenhetedik hajó, amelyet támadás ért a bolgár és a román partok közelében. Ez a két NATO-tagállam felségvizeit érintő útvonal kiemelt szerepet játszik a globális gabonakereskedelemben, mivel Ukrajna, a világ egyik legnagyobb gabonaexportőre, nagyrészt ezen a folyosón keresztül indítja a szállítmányait, miután saját fekete-tengeri kikötőit az orosz invázió kezdete óta rendszeresen tűz alatt tartják.

A román és a bolgár tisztviselők óvatosan fogalmaznak azzal kapcsolatban, hogy ki állhat a partjaik mentén elkövetett akciók mögött. Bár korábban néhányan Moszkvát sejtették a háttérben, az orosz fél tagadja a felelősségét, miközben Ukrajnát is érték már olyan vádak, hogy orosz hajókat vett célba a Fekete-tenger más részein.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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