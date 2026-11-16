6°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Feszült vita Brüsszelben: 45 milliárd eurós hitellel segítené az EU Ukrajnát, de Magyarország az egyik kerékkötő
Globál

Feszült vita Brüsszelben: 45 milliárd eurós hitellel segítené az EU Ukrajnát, de Magyarország az egyik kerékkötő

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Bizottság egy 45 milliárd eurós közös hitelfelvételre tesz javaslatot az uniós költségvetés terhére, hogy ebből támogassa a háború kezdete óta a legnehezebb telére készülő Ukrajnát - értesült róla a Financial Times. Több közép- és kelet-európai ország – köztük Magyarország – ugyanakkor jelezte, hogy nem kíván részt venni benne, ami komoly feszültséget vetít előre a közelgő költségvetési tárgyalásokon.

Ukrajna a jövő évben várhatóan 70 milliárd eurós finanszírozási hiánnyal néz szembe, a brüsszeli testület ennek a kétharmadát tervezi átvállalni, a fennmaradó rész előteremtésére pedig a többi nyugati szövetségest kéri fel. A szerdán a tagállamok elé kerülő javaslat ugyanazt a mechanizmust alkalmazná, mint amelyet a tavalyi, 90 milliárd eurós hitel esetében már igénybe vettek.

Bár az akkori összeget eredetileg az idei és a jövő évi ukrán szükségletek fedezésére szánták, az orosz támadások miatt Kijev pénzügyi igényei jelentősen megnőttek.

A tavalyi hitel kamatköltségeinek viselése alól Magyarország, Szlovákia és Csehország felmentést kapott. Az újabb, 45 milliárd eurós konstrukció elfogadásához ismét egyhangú döntésre van szükség, csakhogy a három említett tagállam – ezúttal Bulgáriával kiegészülve – már előre jelezte, hogy a jövőben nem kíván részt venni Ukrajna finanszírozásában.

A négy ország ellenállására válaszul

Még több Globál

Valóságos dróneső zúdult Oroszországra, nappallá vált az éjszaka az Azovi-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Történelmi: minden eddiginél drámaibb csapást mért Ukrajna Oroszországra

Csapást mért Ukrajna az oroszok létfontosságú hídjára: teljesen megbénult a stratégiai jelentőségű átkelő

Friedrich Merz német kancellár múlt héten belengette, hogy megvétózza az EU 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetését, ha nem veszi ki a részét minden egyes tagállam Kijev támogatásából.

Németország az uniós büdzsé legnagyobb nettó befizetője és Ukrajna legfőbb európai támogatója, míg a kimaradást kérő négy állam kivétel nélkül nettó haszonélvezője a közös kasszának.

A német fenyegetés összekapcsolta az ukrán segélycsomag és a hétéves uniós költségvetés ügyét, abban a reményben, hogy ezáltal rákényszeríthetik az uniós forrásoktól függő kormányokat a vétó feladására, hiszen választaniuk kell Kijev megsegítése és a saját támogatásaik elvesztése között.

A Financial Times szerint a brüsszeli és berlini döntéshozók azért is sürgetik a tartós megoldást, mert a jövőben még nehezebbé válhat a források biztosítása a Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban és Lengyelországban esedékes választások miatt. Ráadásul az áprilisi francia elnökválasztási verseny felméréseit vezető Marine Le Pen már kijelentette, hogy megválasztása esetén leállítja Ukrajna támogatását.

Az uniós vezetők a november 26–27-i brüsszeli csúcstalálkozón vitatják meg az összekapcsolt javaslatokat, és a tervek szerint még az év vége előtt döntést hoznak róluk.

A nyomásgyakorlás ugyanakkor visszafelé is elsülhet, ha az érintett kormányok zsarolásként értékelik a lépést - írja az FT. Andrej Babiš cseh miniszterelnök az Európai Tanács elnökének, António Costának címzett levelében máris leszögezte, hogy Ukrajna jövőbeli finanszírozása nem szabható a következő uniós költségvetés elfogadásának előfeltételéül.

A módszerrel kapcsolatban még az Ukrajnát egyébként támogató tagállamok részéről is felmerültek kételyek: Micheál Martin ír kormányfő a múlt heti EU-csúcson úgy fogalmazott, hogy bár megérti a jelentős terheket vállaló országok érveit, aggasztónak tartja a két ügy összekapcsolását.

Kapcsolódó cikkünk

Megtámadták Moszkvát, nappallá vált az éjszaka a Fekete-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Venni vagy bérelni kell most a lakást?

Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Valóságos dróneső zúdult Oroszországra, nappallá vált az éjszaka az Azovi-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Küszöbön az újabb háború? Óriási katonai erőt vonultat fel Amerika, hónapok óta nem látott lépésre szánta el magát
Keményen üzent Szergej Lavrov az európai vezetőknek: "Elmegy a vonat"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility