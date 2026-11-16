Feszült vita Brüsszelben: 45 milliárd eurós hitellel segítené az EU Ukrajnát, de Magyarország az egyik kerékkötő

Ukrajna a jövő évben várhatóan 70 milliárd eurós finanszírozási hiánnyal néz szembe, a brüsszeli testület ennek a kétharmadát tervezi átvállalni, a fennmaradó rész előteremtésére pedig a többi nyugati szövetségest kéri fel. A szerdán a tagállamok elé kerülő javaslat ugyanazt a mechanizmust alkalmazná, mint amelyet a tavalyi, 90 milliárd eurós hitel esetében már igénybe vettek.

Bár az akkori összeget eredetileg az idei és a jövő évi ukrán szükségletek fedezésére szánták, az orosz támadások miatt Kijev pénzügyi igényei jelentősen megnőttek.

A tavalyi hitel kamatköltségeinek viselése alól Magyarország, Szlovákia és Csehország felmentést kapott. Az újabb, 45 milliárd eurós konstrukció elfogadásához ismét egyhangú döntésre van szükség, csakhogy a három említett tagállam – ezúttal Bulgáriával kiegészülve – már előre jelezte, hogy a jövőben nem kíván részt venni Ukrajna finanszírozásában.

A négy ország ellenállására válaszul

Friedrich Merz német kancellár múlt héten belengette, hogy megvétózza az EU 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetését, ha nem veszi ki a részét minden egyes tagállam Kijev támogatásából.

Németország az uniós büdzsé legnagyobb nettó befizetője és Ukrajna legfőbb európai támogatója, míg a kimaradást kérő négy állam kivétel nélkül nettó haszonélvezője a közös kasszának.

A német fenyegetés összekapcsolta az ukrán segélycsomag és a hétéves uniós költségvetés ügyét, abban a reményben, hogy ezáltal rákényszeríthetik az uniós forrásoktól függő kormányokat a vétó feladására, hiszen választaniuk kell Kijev megsegítése és a saját támogatásaik elvesztése között.

A Financial Times szerint a brüsszeli és berlini döntéshozók azért is sürgetik a tartós megoldást, mert a jövőben még nehezebbé válhat a források biztosítása a Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban és Lengyelországban esedékes választások miatt. Ráadásul az áprilisi francia elnökválasztási verseny felméréseit vezető Marine Le Pen már kijelentette, hogy megválasztása esetén leállítja Ukrajna támogatását.

Az uniós vezetők a november 26–27-i brüsszeli csúcstalálkozón vitatják meg az összekapcsolt javaslatokat, és a tervek szerint még az év vége előtt döntést hoznak róluk.

A nyomásgyakorlás ugyanakkor visszafelé is elsülhet, ha az érintett kormányok zsarolásként értékelik a lépést - írja az FT. Andrej Babiš cseh miniszterelnök az Európai Tanács elnökének, António Costának címzett levelében máris leszögezte, hogy Ukrajna jövőbeli finanszírozása nem szabható a következő uniós költségvetés elfogadásának előfeltételéül.

A módszerrel kapcsolatban még az Ukrajnát egyébként támogató tagállamok részéről is felmerültek kételyek: Micheál Martin ír kormányfő a múlt heti EU-csúcson úgy fogalmazott, hogy bár megérti a jelentős terheket vállaló országok érveit, aggasztónak tartja a két ügy összekapcsolását.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt