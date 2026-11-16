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Fordulat az aranykonvoj-ügyben, felülbírálták az ügyészség döntését
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Fordulat az aranykonvoj-ügyben, felülbírálták az ügyészség döntését

Portfolio
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Újabb fordulat történt az aranykonvoj-ügyben, amely márciusban hét ukrán pénzszállító elfogásával és több mint 27 milliárd forintnyi készpénz és arany lefoglalásával kezdődött. A Központi Nyomozó Főügyészség most hatályon kívül helyezte azt a korábbi határozatot, amellyel elutasították az ügyészségi nyomozás feltételezett befolyásolása miatt tett feljelentéseket. A döntés azért fontos, mert továbbra sem tisztázott, hogy a hatóságok miért és kinek az utasítására léptek fel az ukrán pénzszállítókkal szemben.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) hivatalból felülbírálta a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség november eleji döntését, amellyel elutasították az úgynevezett aranykonvoj-ügy nyomozásának feltételezett jogellenes befolyásolása miatt tett feljelentéseket. A fejleményről Fülöp Botond, a Vidéki prókátor néven ismert ügyvéd számolt be Facebook-oldalán. Az ügyészség egyúttal saját hatáskörébe vonta a feljelentések elintézését.

Honnan indult az aranykonvoj-ügy?

Az ügy még március 5-én kezdődött, amikor a Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai elfogtak hét ukrán állampolgárt, akik két járműben több mint 27 milliárd forintnak megfelelő készpénzt és aranyat szállítottak Magyarországon keresztül.

A szállítmány az osztrák Raiffeisen Banktól az ukrán Oscsadbankhoz tartott. A magyar hatóságok pénzmosás gyanújára hivatkozva léptek közbe, miután az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentést tett az ügyben.

Az akkori Orbán-kormány részéről olyan állítások is elhangzottak, amelyek szerint a pénznek köze lehetett illegális tevékenységekhez, illetve a Tisza Párt finanszírozásához, ezekre azonban nem mutattak be bizonyítékot.

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Augusztusban aztán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás miatt indított nyomozást. A hatóság megállapította, hogy a lefoglalt vagyon igazolt bankközi ügyletből származott, annak eredete jogszerű volt.

Ezzel azonban az ügy nem zárult le. Külön nyomozás indult annak tisztázására, hogy a pénzszállítók elfogásakor és fogva tartásakor történtek-e bűncselekmények, és jogszerűen jártak-e el a magyar hatóságok.

Miért került az ügyészség is a botrány középpontjába?

A történet júniusban vett újabb fordulatot,

amikor lemondott Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség akkori vezetője.

Fürcht később nyilvánosan arról beszélt, hogy az aranykonvoj-ügyben dolgozó ügyészek olyan információkhoz jutottak, amelyek alapján felmerült, hogy az egész eljárást politikai célból indíthatták.

A volt főügyész azt állította, hogy a nyomozók információi szerint Orbán Viktor akkori miniszterelnök adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására. Fürcht szerint ráadásul a Legfőbb Ügyészség vezetői megpróbálták befolyásolni a vizsgálatot, és megszabták, hogy kiket lehet kihallgatni, illetve milyen irányban folyhat a nyomozás.

A Legfőbb Ügyészség határozottan visszautasította Fürcht állításait, és közölte, hogy a volt főügyész valótlanul beszélt az ügyek politikai befolyásolásáról. Az ügyészség szerint a nyomozásnak minden érintettre ki kell terjednie.

Fürcht nyilatkozatai alapján több feljelentés is született, köztük Fülöp Botond és Hadházy Ákos feljelentései. Ezeket a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészséghez továbbították, amely november elején arra jutott, hogy nem áll fenn bűncselekmény gyanúja, ezért elutasította őket.

Most mi változott?

A Központi Nyomozó Főügyészség most éppen ezt az elutasító határozatot helyezte hatályon kívül.

A döntés indoklása szerint a szegedi ügyészség csak azt vizsgálta, hogy a Legfőbb Ügyészség egyes munkatársai jogellenesen befolyásolhatták-e a nyomozást. Eközben azonban az Alkotmányvédelmi Hivatal egyes munkatársainak lehetséges szerepével kapcsolatban már folyamatban van egy másik, szorosan összefüggő nyomozás.

A KNYF szerint a két kérdést nem lehet egymástól függetlenül kezelni, ezért a szegedi ügyészség korábbi döntése megalapozatlan volt.

A mostani fordulat tehát azt jelenti, hogy az ügyészségi vezetők esetleges befolyásolásával kapcsolatos feljelentéseket nem lehet a korábbi indoklással lezárni. Ez ugyanakkor önmagában még nem jelenti azt, hogy az érintettek bűncselekményt követtek el, vagy hogy ellenük vádat emelnének.

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