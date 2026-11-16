Fordulat az aranykonvoj-ügyben, felülbírálták az ügyészség döntését

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) hivatalból felülbírálta a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség november eleji döntését, amellyel elutasították az úgynevezett aranykonvoj-ügy nyomozásának feltételezett jogellenes befolyásolása miatt tett feljelentéseket. A fejleményről Fülöp Botond, a Vidéki prókátor néven ismert ügyvéd számolt be Facebook-oldalán. Az ügyészség egyúttal saját hatáskörébe vonta a feljelentések elintézését.
Honnan indult az aranykonvoj-ügy?
Az ügy még március 5-én kezdődött, amikor a Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai elfogtak hét ukrán állampolgárt, akik két járműben több mint 27 milliárd forintnak megfelelő készpénzt és aranyat szállítottak Magyarországon keresztül.
A szállítmány az osztrák Raiffeisen Banktól az ukrán Oscsadbankhoz tartott. A magyar hatóságok pénzmosás gyanújára hivatkozva léptek közbe, miután az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentést tett az ügyben.
Az akkori Orbán-kormány részéről olyan állítások is elhangzottak, amelyek szerint a pénznek köze lehetett illegális tevékenységekhez, illetve a Tisza Párt finanszírozásához, ezekre azonban nem mutattak be bizonyítékot.
Augusztusban aztán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás miatt indított nyomozást. A hatóság megállapította, hogy a lefoglalt vagyon igazolt bankközi ügyletből származott, annak eredete jogszerű volt.
Ezzel azonban az ügy nem zárult le. Külön nyomozás indult annak tisztázására, hogy a pénzszállítók elfogásakor és fogva tartásakor történtek-e bűncselekmények, és jogszerűen jártak-e el a magyar hatóságok.
Miért került az ügyészség is a botrány középpontjába?
A történet júniusban vett újabb fordulatot,
amikor lemondott Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség akkori vezetője.
Fürcht később nyilvánosan arról beszélt, hogy az aranykonvoj-ügyben dolgozó ügyészek olyan információkhoz jutottak, amelyek alapján felmerült, hogy az egész eljárást politikai célból indíthatták.
A volt főügyész azt állította, hogy a nyomozók információi szerint Orbán Viktor akkori miniszterelnök adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására. Fürcht szerint ráadásul a Legfőbb Ügyészség vezetői megpróbálták befolyásolni a vizsgálatot, és megszabták, hogy kiket lehet kihallgatni, illetve milyen irányban folyhat a nyomozás.
A Legfőbb Ügyészség határozottan visszautasította Fürcht állításait, és közölte, hogy a volt főügyész valótlanul beszélt az ügyek politikai befolyásolásáról. Az ügyészség szerint a nyomozásnak minden érintettre ki kell terjednie.
Fürcht nyilatkozatai alapján több feljelentés is született, köztük Fülöp Botond és Hadházy Ákos feljelentései. Ezeket a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészséghez továbbították, amely november elején arra jutott, hogy nem áll fenn bűncselekmény gyanúja, ezért elutasította őket.
Most mi változott?
A Központi Nyomozó Főügyészség most éppen ezt az elutasító határozatot helyezte hatályon kívül.
A döntés indoklása szerint a szegedi ügyészség csak azt vizsgálta, hogy a Legfőbb Ügyészség egyes munkatársai jogellenesen befolyásolhatták-e a nyomozást. Eközben azonban az Alkotmányvédelmi Hivatal egyes munkatársainak lehetséges szerepével kapcsolatban már folyamatban van egy másik, szorosan összefüggő nyomozás.
A KNYF szerint a két kérdést nem lehet egymástól függetlenül kezelni, ezért a szegedi ügyészség korábbi döntése megalapozatlan volt.
A mostani fordulat tehát azt jelenti, hogy az ügyészségi vezetők esetleges befolyásolásával kapcsolatos feljelentéseket nem lehet a korábbi indoklással lezárni. Ez ugyanakkor önmagában még nem jelenti azt, hogy az érintettek bűncselekményt követtek el, vagy hogy ellenük vádat emelnének.
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