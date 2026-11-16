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Kemény üzenetet küldött Oroszország
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Kemény üzenetet küldött Oroszország

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Oroszország súlyos következményekkel fenyegette meg az Egyesült Királyságot arra az esetre, ha London a jövő évi G20-elnöksége alatt megpróbálná korlátozni Moszkva részvételét a szervezet munkájában. A figyelmeztetés azután hangzott el, hogy sajtóértesülések szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a brit szankciók miatt várhatóan nem vehet majd részt a manchesteri csúcstalálkozón - közölte a Sky News.

Az ukrajnai háború miatt bevezetett szankciók ellenére Oroszország továbbra is a világ legnagyobb gazdaságait tömörítő G20-csoport tagja maradt, jóllehet a nyugati államok folyamatosan igyekeznek diplomáciailag elszigetelni a Kremlt. A jövő évi találkozónak az Egyesült Királyság ad otthont, a hatályos brit büntetőintézkedések azonban megakadályozhatják az orosz elnök beutazását.

Marat Bergyijev, Oroszország G20-as és APEC-ügyekért felelős megbízottja határozottan reagált a lehetséges kitiltásról szóló hírekre. Mint fogalmazott, egyelőre figyelik London lépéseit, az orosz jogok bármiféle csorbítása pedig nem marad válasz nélkül,

minden ilyen irányú elhibázott döntés komoly következményeket von majd maga után.

Az orosz diplomata külön hangsúlyozta, hogy a soros elnökséget betöltő országnak nincs jogköre egyoldalúan meghatározni a résztvevők körét. A diplomáciai szokásjog szerint a házigazda minden tagállamnak kiküldi a meghívót az éves csúcstalálkozóra. Ennek megfelelően a G20-ak soros elnöki tisztét jelenleg betöltő Egyesült Államok is meghívta Vlagyimir Putyint az idei, decemberben Miamiban megrendezendő tanácskozásra.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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