7°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Aknákat találtak a Tisza-kormány költségvetésében
Kiakadt Moszkva az európai ország lépésén: lezárják az egész határt
Globál

Kiakadt Moszkva az európai ország lépésén: lezárják az egész határt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Kreml hétfőn határozottan visszautasította azokat az észt vádakat, hogy Oroszország állna egy meghiúsult gyújtogatási kísérlet mögött - írja a Reuters. Tallinn a dróngyártó vállalatot ért incidensre hivatkozva vasárnap bejelentette, hogy decembertől teljesen lezárja az orosz–észt határt.

Margus Tsahkna észt külügyminiszter vasárnap közölte, hogy

december 1-jétől az összes Oroszországgal közös határátkelőhelyet lezárják.

A döntést az váltotta ki, hogy megpróbálták felgyújtani a Threod Systems nevű dróngyártó vállalatot. A tallinni vezetés állítása szerint 

a szabotázsakcióra az orosz katonai hírszerzés, a GRU adott utasítást.

Még több Globál

Rekordméretű támadás zúdult Oroszországra, nappallá vált az éjszaka az Azovi-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Ő örökölheti Donald Trump székét, de halogatja az életbevágó döntést – Erről pusmognak a zárt ajtók mögött

Kimondta az európai vezető: Ukrajna EU-tagsága ebből az okból létfontosságú érdeke Európának

Kapcsolódó cikkünk

Lezárja a határt az oroszok szomszédja, dróngyártót akartak felgyújtani a NATO-tagállamban

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy reagált, hogy az észt vádaskodás csupán egy újabb elem a hamis állítások sorozatában, amellyel az európai országok illetik Moszkvát. A Kreml szóvivője hangsúlyozta,

ezek teljes mértékben alaptalanok. Ezért nem fogadhatjuk el az ilyen vádakat. Nem fogadjuk el, nem helyeseljük, nem értünk velük egyet, és határozottan visszautasítjuk ezeket a vádakat.

Peszkov az összes ellenőrzőpont és határátkelő lezárásáról szóló döntést úgy értékelte, mintha Észtország falat húzna fel maga köré. Mint fogalmazott,

amint azt a történelem is mutatja, számos ország épített már falakat, amelyek semmi jót nem hoztak azok számára, akik felhúzták őket.

Kapcsolódó cikkünk

Valóságos dróneső zúdult Oroszországra, nappallá vált az éjszaka az Azovi-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Címlapkép forrása: Unsplash

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Venni vagy bérelni kell most a lakást?

Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

PR cikk

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Feszült vita Brüsszelben: 45 milliárd eurós hitellel segítené az EU Ukrajnát, de Magyarország az egyik kerékkötő
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Keményen üzent Szergej Lavrov az európai vezetőknek: "Elmegy a vonat"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility