A Kreml hétfőn határozottan visszautasította azokat az észt vádakat, hogy Oroszország állna egy meghiúsult gyújtogatási kísérlet mögött - írja a Reuters. Tallinn a dróngyártó vállalatot ért incidensre hivatkozva vasárnap bejelentette, hogy decembertől teljesen lezárja az orosz–észt határt.

Margus Tsahkna észt külügyminiszter vasárnap közölte, hogy

december 1-jétől az összes Oroszországgal közös határátkelőhelyet lezárják.

A döntést az váltotta ki, hogy megpróbálták felgyújtani a Threod Systems nevű dróngyártó vállalatot. A tallinni vezetés állítása szerint

a szabotázsakcióra az orosz katonai hírszerzés, a GRU adott utasítást.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy reagált, hogy az észt vádaskodás csupán egy újabb elem a hamis állítások sorozatában, amellyel az európai országok illetik Moszkvát. A Kreml szóvivője hangsúlyozta,

ezek teljes mértékben alaptalanok. Ezért nem fogadhatjuk el az ilyen vádakat. Nem fogadjuk el, nem helyeseljük, nem értünk velük egyet, és határozottan visszautasítjuk ezeket a vádakat.

Peszkov az összes ellenőrzőpont és határátkelő lezárásáról szóló döntést úgy értékelte, mintha Észtország falat húzna fel maga köré. Mint fogalmazott,

amint azt a történelem is mutatja, számos ország épített már falakat, amelyek semmi jót nem hoztak azok számára, akik felhúzták őket.

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