7°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Kiderült: álcázott NATO-misszió működik Ukrajnában, katonák is ott vannak - Végig igaza volt az oroszoknak?
Globál

Kiderült: álcázott NATO-misszió működik Ukrajnában, katonák is ott vannak - Végig igaza volt az oroszoknak?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Titkos küldetést indított a francia haderő Ukrajna területén - a Radio France Internationale (RFI) értesülései szerint jelenleg is francia katonák teljesítenek szolgálatot az orosz ostrom alatt álló országban. A szigorúan bizalmas műveletet egy lengyelországi kiképzőmisszióval álcázzák, a csapatok kiküldéséről a francia kormány nem tájékoztatta a parlamentet.

Az akció "Volja" fedőnevet viseli, ami ukránul a szabadságharcot és az ellenállás szellemét jelenti, a műveletet egy meg nem nevezett tábornok vezeti.

A katonák nem vesznek részt a harcokban, hanem

hátországi támogatást nyújtanak az ukrán hadseregnek.

Vagyis a francia katonák logisztikai, képzési és hírszerzési feladatokban segítenek az ukránoknak. Az RFI-nek ugyanakkor egy szakértő azt mondta:

Még több Globál

Bejelentette Oroszország: jön az újabb Trump-Putyin csúcs

Rekordméretű támadás zúdult Oroszországra, nappallá vált az éjszaka az Azovi-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Megjöttek a műholdfelvételek: felrobbantották az ukránok a Krími hidat – Jól látszik, mekkora a pusztítás

minél közelebb zajlik a képzés a frontvonalhoz, annál hatékonyabb.

A műveletnek a Lengyelországban 2023 februárja óta zajló, hivatalosan is elismert Gerfaut-misszió biztosít fedőtevékenységet.

Az RFI információi szerint az Ukrajnába vezényelt francia katonákat arra utasították, hogy még a környezetüknek is azt mondják, Lengyelországba indulnak.

Az ukrajnai jelenlét fő célja a Párizs által leszállított fejlett fegyverrendszerek – például a CAESAR önjáró lövegek, a Mirage 2000-es vadászgépek és a precíziós rakéták – üzemben tartása, ami komoly szakértelmet igényel. Mivel háborús övezetről van szó, a civil technikusok alkalmazását elvetették, így a feladatot a francia reguláris erők ritka szaktudással rendelkező, tapasztalt katonái látják el.

Az RFI hangsúlyozza: a francia alkotmány 35. cikkelye értelmében a kormánynak tájékoztatnia kellene a parlamentet a reguláris fegyveres erők külföldi bevetéséről, akkor is, ha azok nem látnak el harci feladatokat.

Ez azonban sem a nemzetgyűlés, sem a szenátus esetében nem történt meg.

Cédric Perrin, a szenátus külügyi és védelmi bizottságának elnöke hangsúlyozta, hogy egy reguláris egységekkel végrehajtott missziót nem lehet védelmi titokként kezelni, az államfőnek pedig alkotmányos kötelessége lett volna meghatározott időn belül beszámolni a csapatok kiküldéséről.

Oroszország rendszeresen vádolja a NATO tagállamait, köztük Franciaországot is azzal, hogy katonai műveletet folytatnak Ukrajna területén. Annyi eddig biztosan kiderült: Ukrajna területén brit és amerikai fegyveres szervek is tevékenykednek, ugyanakkor nincs arról információ, hogy a NATO reguláris erői részt vennének közvetlenül az oroszok elleni frontharcokban.

Kapcsolódó cikkünk

Rekordméretű támadás zúdult Oroszországra, nappallá vált az éjszaka az Azovi-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Címlapkép forrása: Public Domain / Wikimedia Commons / A címlapkép illusztráció.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Alphabet A - kereskedés

Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés

Holdblog

Venni vagy bérelni kell most a lakást?

Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tiltást vezet be a Tisza-kormány a magyar határon: nem lehet többé titokban nagy mennyiségű készpénzt rejtegetni
Kimondta Zsiday Viktor: olyan gazdasági pánik közelít, amiben az állampapír lesz a legjobb befektetés
Váratlan fordulat az orosz-ukrán béketárgyalásokon: Zelenszkij kimondta, mikor mondana le területekről Ukrajna
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility