Az akció "Volja" fedőnevet viseli, ami ukránul a szabadságharcot és az ellenállás szellemét jelenti, a műveletet egy meg nem nevezett tábornok vezeti.

A katonák nem vesznek részt a harcokban, hanem

hátországi támogatást nyújtanak az ukrán hadseregnek.

Vagyis a francia katonák logisztikai, képzési és hírszerzési feladatokban segítenek az ukránoknak. Az RFI-nek ugyanakkor egy szakértő azt mondta:

minél közelebb zajlik a képzés a frontvonalhoz, annál hatékonyabb.

A műveletnek a Lengyelországban 2023 februárja óta zajló, hivatalosan is elismert Gerfaut-misszió biztosít fedőtevékenységet.

Az RFI információi szerint az Ukrajnába vezényelt francia katonákat arra utasították, hogy még a környezetüknek is azt mondják, Lengyelországba indulnak.

Az ukrajnai jelenlét fő célja a Párizs által leszállított fejlett fegyverrendszerek – például a CAESAR önjáró lövegek, a Mirage 2000-es vadászgépek és a precíziós rakéták – üzemben tartása, ami komoly szakértelmet igényel. Mivel háborús övezetről van szó, a civil technikusok alkalmazását elvetették, így a feladatot a francia reguláris erők ritka szaktudással rendelkező, tapasztalt katonái látják el.

Az RFI hangsúlyozza: a francia alkotmány 35. cikkelye értelmében a kormánynak tájékoztatnia kellene a parlamentet a reguláris fegyveres erők külföldi bevetéséről, akkor is, ha azok nem látnak el harci feladatokat.

Ez azonban sem a nemzetgyűlés, sem a szenátus esetében nem történt meg.

Cédric Perrin, a szenátus külügyi és védelmi bizottságának elnöke hangsúlyozta, hogy egy reguláris egységekkel végrehajtott missziót nem lehet védelmi titokként kezelni, az államfőnek pedig alkotmányos kötelessége lett volna meghatározott időn belül beszámolni a csapatok kiküldéséről.

Oroszország rendszeresen vádolja a NATO tagállamait, köztük Franciaországot is azzal, hogy katonai műveletet folytatnak Ukrajna területén. Annyi eddig biztosan kiderült: Ukrajna területén brit és amerikai fegyveres szervek is tevékenykednek, ugyanakkor nincs arról információ, hogy a NATO reguláris erői részt vennének közvetlenül az oroszok elleni frontharcokban.

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