Kiderült, miről lesz szó a szuperhatalmi találkozón: egy asztalhoz ül a világ három legerősebb vezetője

A három fél közül utolsóként Kína is megerősítette a maga nemében példátlan találkozó tényét, amely tovább erősíti Hszi Csin-ping globális közvetítői szerepét. Mao Ning kínai külügyi szóvivő konkrét témák említése nélkül úgy fogalmazott, hogy

a vezetők a világbéke megőrzéséről és a nagyhatalmi kapcsolatok stratégiai stabilitásáról folytatnak majd mélyreható eszmecserét.

A nukleáris leszerelés napirendre tűzését António Guterres ENSZ-főtitkár is szorgalmazza, aki szerint hatalmas eredmény lenne a világ számára, ha a felek érdemi elköteleződést vállalnának ezen a téren. Ezt a törekvést erősíti, hogy a héten Vang Ji kínai és Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonon egyeztetett. Az amerikai külügyminisztérium tájékoztatása szerint a felek egyetértettek abban, hogy a legfelsőbb szintű megbeszéléseknek elő kell mozdítaniuk a békét és a nukleáris leszerelést. Peking korábban rendre elzárkózott attól, hogy bevonják a nála jóval nagyobb arzenállal rendelkező Egyesült Államok és Oroszország közötti fegyverzetcsökkentési tárgyalásokba, Trump azonban határozottan jelezte, hogy beszélni kíván a kérdésről.

Az amerikai elnök a nukleáris arzenálok mellett az iráni amerikai–izraeli háborút is szóba akarja hozni.

eherán legfőbb gazdasági partnereként Kína már korábban is próbált közvetíteni a konfliktusban, és Peking szerint a legfontosabb feladat a harcok kiújulásának megakadályozása.

Ezzel szemben az ukrajnai háború jó eséllyel teljesen kimarad a megbeszélésekből, noha értesülések szerint Putyin szeretné érinteni a témát.

Amerikai tisztviselők szerint Trump várhatóan nem hozza szóba a kérdést, Frank-Walter Steinmeier német államfő pedig arról számolt be, hogy Hszi Csin-ping kifejezetten ingerülten reagált egy nemrégiben tartott találkozón, amikor felmerült, hogy a háromoldalú egyeztetésen Ukrajnáról is tárgyaljanak.

Szakértők szerint a találkozó szimbolikája erősebb lehet a tényleges eredményeknél, mivel a felek teljesen eltérő célokkal érkeznek. Hszi Csin-ping számára már önmagában az is komoly politikai győzelem, hogy egy asztalhoz tudta ültetni az amerikai és az orosz elnököt. A kulisszák mögött ugyanakkor komoly viták előzték meg a csúcsot, a Trump-kormányzat ugyanis a múlt héten visszautasította Peking azon igényét, hogy a találkozó szigorúan megírt forgatókönyv szerint, előre rögzített nyilatkozatokkal és minimális vitalehetőséggel, látványos keretek között zajlódjon. Sari Arho Havrén, a Royal United Services Institute (RUSI) kutatóintézet szakértője szerint Kína kerüli a meglepetéseket, és biztosítani akarja, hogy se Trump, se Putyin ne vegye el a rivaldafényt a házigazdától, emellett a kínai elnök nem akar belesodródni egy olyan ukrajnai vitába, amelyre nem készült fel.

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