Kimondta az európai vezető: Ukrajna EU-tagsága ebből az okból létfontosságú érdeke Európának

A tanácskozásra azt követően került sor, hogy Brüsszel pozitívan értékelte Ukrajna, Moldova, Montenegró és Albánia csatlakozási törekvéseit, egyúttal kijelölte azokat a reformokat is, amelyeket a négy országnak még végre kell hajtania a teljes jogharmonizáció érdekében. Alexander Stubb a rendezvény megnyitóján hangsúlyozta, hogy a bővítésre stratégiai eszközként kell tekinteni.

A finn államfő szerint a befolyás a mérettől is függ, így minél nagyobb az EU, annál komolyabb erőt tud felmutatni a világpolitikában.

Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos sajtótájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy a tagjelölt országok már most is érdemben hozzájárulnak a kontinens védelméhez. Mint rámutatott, Ukrajna Európa egyik legerősebb és legharcedzettebb hadseregét hozná a közösségbe, míg Moldova a tudatbefolyásolásra épülő, úgynevezett kognitív hadviselés elleni fellépésben rendelkezik páratlan tapasztalatokkal.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítés a gazdasági jóléten túl azt is garantálja, hogy az unió önállóan dönthessen a saját sorsáról. Ez különösen annak fényében vált égető kérdéssé, hogy bár messze az EU nyújtja a legtöbb támogatást Kijevnek, az Egyesült Államok és Oroszország sorozatosan kihagyta Brüsszelt a béketárgyalásokból, így az európaiaknak minden egyes alkalommal külön meg kellett küzdeniük a részvételért. Bár Ukrajna támogatja az uniós jelenlétet az egyeztetéseken,

a békefolyamatot jelentősen fékezi az a megoldatlan vita, hogy pontosan ki is jogosult megszólalni Európa nevében.

Marta Kos úgy véli, a bővítés erre a problémára is megoldást kínál, mivel kellő súlyt ad Európának ahhoz, hogy önmaga álljon ki az érdekeiért és átvegye az irányítást. Ezzel összhangban Alexander Stubb aláhúzta, hogy a bővítést újra korunk egyik központi stratégiai projektjévé kell tenni, hiszen Ukrajna uniós tagsága nemcsak biztonsági garanciát jelent, hanem komoly elrettentő erővel is bír egész Európa védelmében.

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