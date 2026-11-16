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Kimondta az európai vezető: Ukrajna EU-tagsága ebből az okból létfontosságú érdeke Európának
Globál

Kimondta az európai vezető: Ukrajna EU-tagsága ebből az okból létfontosságú érdeke Európának

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Az Európai Unió globális befolyásának növeléséhez és a kontinens biztonságának megerősítéséhez a közösség további bővítésére van szükség – értettek egyet hétfőn magas rangú uniós tisztségviselők és Alexander Stubb finn elnök egy bővítési csúcstalálkozón Brüsszelben. Úgy vélik, az olyan tagjelöltek felvétele, mint Ukrajna vagy Moldova, nem csupán technikai kérdés, hanem elsőrendű geopolitikai érdek, amely révén Európa végre a saját kezébe veheti a sorsát - számol be a Kyiv Independent.

A tanácskozásra azt követően került sor, hogy Brüsszel pozitívan értékelte Ukrajna, Moldova, Montenegró és Albánia csatlakozási törekvéseit, egyúttal kijelölte azokat a reformokat is, amelyeket a négy országnak még végre kell hajtania a teljes jogharmonizáció érdekében. Alexander Stubb a rendezvény megnyitóján hangsúlyozta, hogy a bővítésre stratégiai eszközként kell tekinteni.

A finn államfő szerint a befolyás a mérettől is függ, így minél nagyobb az EU, annál komolyabb erőt tud felmutatni a világpolitikában.

Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos sajtótájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy a tagjelölt országok már most is érdemben hozzájárulnak a kontinens védelméhez. Mint rámutatott, Ukrajna Európa egyik legerősebb és legharcedzettebb hadseregét hozná a közösségbe, míg Moldova a tudatbefolyásolásra épülő, úgynevezett kognitív hadviselés elleni fellépésben rendelkezik páratlan tapasztalatokkal.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítés a gazdasági jóléten túl azt is garantálja, hogy az unió önállóan dönthessen a saját sorsáról. Ez különösen annak fényében vált égető kérdéssé, hogy bár messze az EU nyújtja a legtöbb támogatást Kijevnek, az Egyesült Államok és Oroszország sorozatosan kihagyta Brüsszelt a béketárgyalásokból, így az európaiaknak minden egyes alkalommal külön meg kellett küzdeniük a részvételért. Bár Ukrajna támogatja az uniós jelenlétet az egyeztetéseken,

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a békefolyamatot jelentősen fékezi az a megoldatlan vita, hogy pontosan ki is jogosult megszólalni Európa nevében.

Marta Kos úgy véli, a bővítés erre a problémára is megoldást kínál, mivel kellő súlyt ad Európának ahhoz, hogy önmaga álljon ki az érdekeiért és átvegye az irányítást. Ezzel összhangban Alexander Stubb aláhúzta, hogy a bővítést újra korunk egyik központi stratégiai projektjévé kell tenni, hiszen Ukrajna uniós tagsága nemcsak biztonsági garanciát jelent, hanem komoly elrettentő erővel is bír egész Európa védelmében.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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